嗶哩嗶哩（9626）今天收市後公布，截至今年9月底止3個月，淨營業額總額錄得58億元（人民幣，下同），按年增加11%，貼近市場預期的57.2億元。期內淨虧損錄得17億元，較去年同期收窄36%。公司基於目前市況，預計本季營業額將達到60億元至62億元，表示有機會受不同的不確定因素所影響，包括與現時新冠疫情有關的不確定因素。
收入按業務劃分，移動遊戲營業額為15億元，按年增加6%，主要是由於新推出的移動遊戲所致。增值服務營業額錄得22億元，按年增加16%，主要是由於公司加強了商業化能力建設，且增值服務包括大會員、直播服務及其他增值服務的付費用戶數量均有增加所致。廣告營業額按年增加16%至14億元，電商及其他營業額則按年升3%至7.58億元。
嗶哩嗶哩首席財務官樊欣指出，通過提高運營效率及控制開支，公司期內毛利率和虧損均實現按月改善。銷售和營銷費用佔營業額的百分比下降至21%，而上一季度為24%。非公認會計準則經調整淨虧損率亦較上一季度減少10個百分點。他表示，嗶哩嗶哩將繼續實施嚴格的成本控制措施，同時積極管理負債。
嗶哩嗶哩主席兼首席執行官陳睿表示，公司期內日均活躍用戶和月均活躍用戶分別達到9,030萬和近3.33億，均同比增長25%。用戶繼續保持高參與度，日均使用時長達到96分鐘的歷史新高。
嗶哩嗶哩今天收報108.6元，績前急彈13.6%。嗶哩嗶哩美股（美：BILI）盤前升逾7%。
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