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AlipayHK伙房協推手機app交租 預料51個物業共3萬多戶受惠

香港電子錢包的使用場景愈來愈廣，AlipayHK今天公布，由今年12月1日起，房協轄下共51個物業，包括20個出租屋邨、商業單位以及指定屋苑的居民、商戶以及業戶，均可使用AlipayHK流動應用程式繳交租金或管理費，估計有3萬多個出租屋邨住戶、商業租戶和業戶受惠。

螞蟻國際業務大中華區總經理李詠詩表示，是次AlipayHK繼全面支援公共繳費後，首次以數碼化方式推廣交租服務，期望透過愈來愈多的成功經驗，可以令更多民生福利可考慮把電子錢包納入支援範圍，讓更多市民不用出門都能享受電子化服務，實現民生服務全面電子化。

房協總監（物業管理）潘源舫表示，今次與AlipayHK合作新增以電子錢包方式繳費，正好為住戶及商戶於日常繁忙的生活中，提供多一個隨時隨地處理繳費事宜的途徑。房協將繼續探討更多其他可行的繳費平台和方案，為居民、商戶和業戶提供更靈活和便捷的服務。

參與使用AlipayHK繳費服務的房協出租屋邨和商業租戶，須要預先於手機下載AlipayHK流動應用程式，並於「繳費服務」中選擇「租金」（參與使用AlipayHK的屋苑業戶，則須選擇「物業管理」以繳交管理費）及所屬的出租屋邨或物業，然後輸入「賬戶編號」及「物業單位號碼」等資料以進行登記及完成賬單連結，即可輕鬆繳費，其後每月亦會收到賬單提示。另外，用戶亦可選擇為賬單啟動「自動付款」功能，完成設定後，便會由下一期賬單開始按時自動付款，毋須擔心忘記繳費，用戶亦可於AlipayHK電子錢包隨時查閱所有繳費紀錄。

新增AlipayHK電子錢包繳費方式後，房協合共為出租屋邨居民、商戶和業戶提供多達10種選擇方式繳交租金及管理費。如居民、商戶或業戶對繳費方法有任何疑問，可聯絡其屋邨或有關物業的辦事處查詢詳情。

 

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