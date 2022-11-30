外圍方面，市場觀望聯儲局主席鮑威爾言論，美匯指數偏軟受制於10天線，美期向上，歐亞股市普遍向上。

恒指今早低開63點，低位跌152點，其後倒升，午後升幅擴大至升440點，高低波幅593點。

恒指收市升392點或2.16%，報18597點，大市成交金額2220億元，較上日增加33.18%，是5月31日2456.02億元成交後最多；國指升137點或2.21%，報6374點。恒生科技指數收報3798點，升2.77%。

藍籌股成交金額1048.88億元，佔大市成交47.24%；科指成份股成交金額546.53億元，佔大市成交24.61%；國指成份股成交金額858.98億元，佔大市成交38.69%。

匯控（0005）、友邦（1299）、美團（3690）貢獻恒指較多。建行（0939）、中海外（0688）、中銀香港（2388）拖累大市。

藍籌62隻升，11隻下跌，0隻無升跌。海底撈（6862）升15.46%，收報19.12元，是升幅最大的藍籌，碧桂園（2007）跌1.31%，收報3.01元，是跌幅最大的藍籌。

恒生科技指數成份股27隻升，3隻下跌。升幅最大的是嗶哩嗶哩（9626）收報126.8元，升16.76%；跌幅最大的是明源雲（0909）收報6.01元，跌0.99%。

恒指升穿100天線(18424.81點)。科指上試100天線(3825.74點)。

北水南下合計淨流入27.69億元，終止單日流出。南水北上合計淨流入49.17億元人民幣，較上日減少49.85%，連續第2日流入，累計流入147.23億元。

三大指數今日表現

恒指曾升最多2.42%，高見18645.35點，是9月20日18861.47點後最高。今日收市報18597.23點，是9月20日後收市新高，當日報18781.42點。連升2日，累計升1299.29點，對上一次連升2日是11月24日。同時亦連續第3日陽燭，對上一次連續第3日陽燭是10月5日。

科指曾升最多3.21%，高見3814.59點，是11月18日3885.43點後最高。今日收市報3798.19點，是11月16日後收市新高，當日報3805.25點。連升2日，累計升365.33點，對上一次連升2日是11月24日。連續第3日陽燭，對上一次連續第3日陽燭是11月2日。

國指曾升最多2.59%，高見6398.38點，是9月20日6441.68點後最高。今日收市報6374.44點，是9月20日後收市新高，當日報6405.38點。連升2日，累計升502.06點，對上一次連升2日是11月24日。連續第3日陽燭，對上一次連續第3日陽燭是8月29日。

1個月表現

恒指本月累升26.62%或3910點，升幅是1998年10月30日後最大，當時收市升幅為28.81%；成份股全升，本月表現最佳的是碧桂園（2007），累升198.02%，其次為碧桂園服務（6098）及龍湖（0960），分別升178.72%及135.5%。而升幅最少的是中銀香港（2388），累升1.43%，其上為周大福（1929）及中芯（0981），分別升1.64%及3.54%。

國指本月累升29.07%或1435點，升幅是2003年12月31日後最大，當時收市升幅為31%；成份股同樣全升，本月表現最佳的是碧桂園（2007），累升198.02%，其次為碧桂園服務（6098）及龍湖集團（0960），分別升178.72%及135.5%。而升幅最少的是中芯（0981）累升3.54%，其後為聯想（0992）及中海油，分別升4.78%及8.97%。

科指本月累升33.15%或945點，創紀錄最大升幅；成份同樣全升，表現最佳的是阿里健康（0241），累升92.47%，其次為嗶哩嗶哩（9626）及快手（1024），分別升86.75%及75.08%。而升幅最少的是金蝶（0268），累升0.31%，其次為金山軟件（3888）及中芯（0981），分別升3.16%及3.54%。

午後消息股表現

領展（0823）王國龍：擬擴收費收入來源。收報52.5元，跌0.19%。

港交所（0388）歐冠昇：C-REITs助港房託發展 證監會冀新修訂助房託併購。收報306元，升2%。

寶龍（1238）等3內房獲200億授信，世茂碧桂園境內債彈2至3成。收報1.26元，升5%。

今早及隔晚消息股表現

多間公司最快今日公布業績，績前表現如下，貝殼（2423）收報39.8元，跌4.9%。小鵬（9868）收報33.65元，升16.03%。知乎（2390）收報18.16元，升12.1%。

阿里影業（1060）經調整EBITDA虧轉盈至1.49億元人幣。收報0.425元，跌2.3%。

富臨（1443）半年獲補貼5343萬，中期扭虧賺866萬不派息。收報0.216元，升6.4%。

寶尊電商（9991）上季收入跌8.3％， 非公認會計準則虧損收窄至131萬。收報10.7元，跌2.9%。

匯控（0005）902億售加拿大業務予加皇，料賺443億研派股息或回購股份。收報47.25元，升2.16%。

金源米業（0677）中期虧轉盈賺7476萬元，派中期息1.2仙。收報0.5元，無升跌。

嗶哩嗶哩（9626）上季淨虧損收窄至17億人幣，美股盤前升逾7%。收報126.8元，升16.76%。

毛記葵涌（1716）中期轉蝕480萬元，不派息，三大業務全蝕。收報0.49元，無升跌。

維珍妮（2199）中期多賺23%至3.13億，派息8.5仙。收報3.61元，升1.4%。

破頂股表現

破頂股包括，TOMO Holdings（6928）創上市新高，見6.38元，收報5.64元，跌4.89%；洪九果品（6689）創上市新高，見88.85元，收報70元，跌10.2%；騰訊音樂（1698）創上市新高，見26.2元，收報26.15元，升6.3%；360數科（3660）創上市新高，見61元，收報60.6元，升17.1%；三生製藥（1530）創52周高，見8.27元，收報8.25元，升1.73%；呷哺呷哺（0520）創52周高，見7.73元，收報7.63元，升10.9%；中國電信（0728）創52周高，見3.28元，收報3.18元，升3.25%；中國聯通（0762）創52周高，見4.52元，收報4.35元，升4.57%；聯通（0762）創52周高，見4.52元，收報4.35元，升4.57%；利福（1212）創52周高，見4.99元，收報4.98元，升0.2%；中渝置地（1224）創52周高，見2.18元，收報2.1元，升8.25%；阜豐集團（0546）創52周高，見5.26元，收報4.95元，升1.23%；中遠海運（0517）創52周高，見2.77元，收報2.75元，升1.1%；創天傳承（8195）創52周高，見1.4元，收報1.34元，升5.29%。

破底股方面

5隻股份創上市新低，包括亨得利（3389）低見0.155元，收報0.16元，跌4.76%；安莉芳（1388）低見0.49元，收報0.5元，無升跌；凱知樂（2122）低見0.063元，收報0.068元，無升跌；金輪天地（1232）低見0.07元，收報0.075元，無升跌；冠中地產（0193）低見0.21元，收報0.227元，跌5.42%。

8隻股份創52周低，包括莊臣（1955）低見0.58元，收報0.64元，跌11.11%；佳明集團（1271）低見3.9元，收報4.14元，升5.61%；麗展（0488）低見1.58元，收報1.61元，跌0.62%；尖沙咀置業（0247）低見21.78元，收報21.78元，無升跌；錦藝集團（0565）低見0.165元，收報0.165元，無升跌；Bodibra母企海納星空科技（8297）低見0.089元，收報0.089元，跌9.18%；華眾車載（6830）低見2.39元，收報2.45元，升2.08%；超大現代（0682）低見0.03元，收報0.033元，跌10.81%。

異動股

上升異動股，包括，新晨中國動力（1148）收報0.41元，升26.15%；海倫司（9869）收報15.1元，升22.17%；寶力科技（0164）收報0.11元，升19.57%；中國石墨（2237）收報1.14元，升18.75%；國美（0493）收報0.197元，升17.26%；奈雪的茶（2150）收報6.16元，升17.11%；360數科（3660）創上市新高，見61元，收報60.6元，升17.1%；嗶哩嗶哩（9626）收報126.8元，升16.76%；上置集團（1207）收報0.021元，升16.67%。

下跌異動股，包括，WAC（8619）收報0.033元，跌23.26%；中國醫療網絡（0383）收報0.054元，跌12.9%；三巽控股（6611）收報0.229元，跌11.92%；熒德控股（8535）收報0.105元，跌11.76%；聯眾（6899）收報0.31元，跌11.43%；莊臣（1955）見52周低0.58元，收報0.64元，跌11.11%；超大現代（0682）見52周低0.03元，收報0.033元，跌10.81%；洪九果品（6689）創上市新高，見88.85元，收報70元，跌10.2%；先聲藥業（2096）收報10.24元，跌9.7%；天譽（0059）收報0.058元，跌9.38%；Bodibra母企海納星空科技（8297）見52周低0.089元，收報0.089元，跌9.18%。

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