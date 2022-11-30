中華廠商會指出，如果容許在香港沒有全面執業資格的海外大律師和律師，參與涉及「勾結外國或境外勢力危害國家安全」的案件，不但有違國安法立法精神和法理邏輯，香港特區亦不能確保相關海外律師不受外國政府和組織施壓，恐怕會形成新的國安漏洞，對《香港國安法》的準確落實、香港以至國家安全造成極大挑戰。

廠商會表示，支持行政長官李家超和特別行政區維護國家安全委員會履行憲制責任，防範、制止和懲治任何危害國家安全的活動，提請人大釋法。

廠商會又指，「一國兩制」是香港最大的優勢，也是經濟發展與繁榮的重要支撐。若然釋法將有助進一步令《香港國安法》與香港本地法律和制度有機融合、有效銜接，從而令香港的司法制度和法律體系更加完善，確保「一國兩制」行穩致遠。廠商會將繼續支持特區政府依法施政，為香港走向「由治及興」的全新階段及實現中華民族偉大復興作出更大貢獻。

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