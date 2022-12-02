在華懋集團入主後僅兩個多月，安老院舍股松齡（1989）即計劃推出高端品牌「尚耆．賢居」的旗艦院舍、位於銅鑼灣禮頓道一號的「松心薈」，是繼新界元朗形點松齡雅苑及九龍石硤尾南昌街松齡樂軒後第三個據點。據資料顯示，「松心薈」面積達3.5萬平方呎，樓高三層，最多可容納188名長者入住，料2023年初可投入服務。
目前該院舍分5類床位，當中3樓提供的是30個高端套房類別，人均面積高達400平方呎，當中提供普通護理的「尊貴雙人套房」每人每月索價5萬元起跳，高度護理則索價每人每月6.5萬元。而「尊貴豪華單人套房」的普通護理及高度護理級別則每人每月分別索價6.5萬元及8萬元。至於一及二樓的「經濟級」床位入場費則由1.7萬元至2.48萬元不等。
問到松齡繼「松心薈」後，可有其他擴張大計時，行政總裁陳業強指，預期行業未來五年會不斷整合，但公司會好審慎評估個別項目，如營運商的質素、所擁物業是否合適現有規例等，強調「無話一定要急速發展，最想做好服務」。
至於融資需求方面，他不諱言過往數年新項目較多，對資金需求較大，特別是項目起始階段「會辛苦啲，但一般三年後現金流會回穩」，待項目成熟後現金流會出現進步。
談到「松心薈」何時開幕，他指目前該院舍仍未取得牌照，但已有不少查詢，包括來自其他院舍的院友查詢，如在元朗形點松齡雅苑及南昌松齡樂軒等的院友欲轉院，「大家都想『「住好啲、住大啲』」，由於高端套房僅得30個，相信供應少下好快爆滿。
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