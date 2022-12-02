目前該院舍分5類床位，當中3樓提供的是30個高端套房類別，人均面積高達400平方呎，當中提供普通護理的「尊貴雙人套房」每人每月索價5萬元起跳，高度護理則索價每人每月6.5萬元。而「尊貴豪華單人套房」的普通護理及高度護理級別則每人每月分別索價6.5萬元及8萬元。至於一及二樓的「經濟級」床位入場費則由1.7萬元至2.48萬元不等。

問到松齡繼「松心薈」後，可有其他擴張大計時，行政總裁陳業強指，預期行業未來五年會不斷整合，但公司會好審慎評估個別項目，如營運商的質素、所擁物業是否合適現有規例等，強調「無話一定要急速發展，最想做好服務」。

至於融資需求方面，他不諱言過往數年新項目較多，對資金需求較大，特別是項目起始階段「會辛苦啲，但一般三年後現金流會回穩」，待項目成熟後現金流會出現進步。

談到「松心薈」何時開幕，他指目前該院舍仍未取得牌照，但已有不少查詢，包括來自其他院舍的院友查詢，如在元朗形點松齡雅苑及南昌松齡樂軒等的院友欲轉院，「大家都想『「住好啲、住大啲』」，由於高端套房僅得30個，相信供應少下好快爆滿。

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