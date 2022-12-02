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港交所辦社商創效峰會 助發展慈善生態圈

港交所（0388）今日首辦社商創效峰會，主席史美倫表示，過去舉辦很多金融峰會，而今次首辦這項活動的原因，是港交所的基因促進以內地市場和國際投資者的聯繫，作為市場上的經營者、監管機構，乃至在社會扮演角色均有責任；以及藉與商界和其他持分者的聯繫，將他們在社區中連結，達至幫助本港發展慈善生態圈。她希望透過活動可探索企業如何更有效地解決社會需要等，以實現長期可持續發展。

她續指，希望盡力支持這目標，是舉辦今天活動的必要，因在香港每天都看到全球正在努力使商業發展、社會需要和地球可持續性的目標維持一致，好像企業的社會意識越來越強，非牟利組織又愈來愈精通商業營運，企業和社會部門都在發揮新的作用，並形成新的合作關係。而在活動中，將有專家討論和分享他們的經驗和最佳的實踐想法；以及慈善事業轉變的看法如創造共享價值，新的捐贈和合作模式等。

港交所行政總裁歐冠昇認為，經營生意和為社會貢獻並不相悖，因企業在社區是長期可持續性，如何與社區互動則成為業務戰略的關鍵部分，好像其他地方有食品公司通過向營養不良的社區，提供價格合理但營養豐富的產品來取得成功，而這些想法的真正力量在於尋求讓企業更具社會意識。他更指出港交所在20年前推出股份代號慈善計劃（ Stock Code Balloting Scheme），至今籌得超過10億元；而在2020年成立香港交易所慈善基金（HKEX Foundation），由成立至今在香港籌集超過3億元，在60個項目下有超過43萬香港人受惠，而這也反映港交所與慈善夥伴建立長期戰略關係，以探索和推動共同目標。

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