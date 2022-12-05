陳茂波指出，香港需向內地展示措施是互惠互利，並不是單一利好香港，另外內地對來自香港潛在競爭取態審慎，他們亦擔心資本外流，因此當局要小心進行。另外，即使當局取得中央監管部門同意，及後也要和廣東地方部門溝通落實。

立法會保險界議員陳健波建議，就與內地監管溝通發行月度或季度通訊，陳茂波指出不少溝通以非正式形式進行，可以更有效率，政策溝通有進有退，若政策未成熟便對外公布，或予對方施壓的感覺，認為對長期溝通不利，定期報告不是好做法。

對於改進營商環境吸引業務，陳茂波指11月後香港氣氛已有明顯改變，不少環球銀行指計劃在香港舉行董事局。他指雖然香港一國兩制、資本自由流動、司法獨立等傳統利好仍然存在，但認為現時並不足夠，政府需改變積極不干預，更主動吸引人才和業務，主動接觸目標業務親身到來，增加對香港了解，亦會私人企業利用其網絡，來說好香港故事。

對於新加坡競爭 陳茂波認為有競爭有助改進業務，但認為香港有不同生活模式，例如市區周邊可以行山，有不同文化設施如博物館等，認為最重要是不要失去信心。

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