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新世界、遠洋簽署戰略合作協議

新世界（0017）再與內房合作，據遠洋集團（3377）官方微信公布，遠洋與新世界發展在今日簽署戰略合作協議，雙方建立戰略合作關系，雙方協定將充分發揮和利用自身資源和經驗，並協同各自的關聯方，在中國內地及香港范圍內開展全方位戰略合作。

雙方以中國內地及香港房地產開發或投資項目作為主要合作標的，並在各自的協同業務方面互補互助、共促發展。具體項目類型包括但不限於住宅或商業開發、土地投資持有、土地招拍掛、城市更新、資產收購以及與各自協同業務相關的項目等。

新世界發展行政總裁鄭志剛指，新世界發展與遠洋集團簽署戰略協議，結合及利用雙方豐富的資源及經驗，優勢互補，能更迅速及有效地把握發展機遇，攜手在中國內地及香港開展戰略合作，同時為股東及社會創造價值。

遠洋董事局主席、總裁李明表示，兩家公司有著各自的特點和優勢，希望通過本次戰略簽約，雙方共同開啟一個攜手合作的新紀元。在後續的合作中，期待雙方能充分發揮和利用自身資源和經驗優勢互補，不斷深化和拓展合作領域，打造內企港企合作新典範。遠洋集團也將以實際行動支持香港、支持港企「更好地融入國家發展大局」。

據介紹，新世界發展執行董事薛南海，首席財務總監劉富強，資產及房地產組合管理總經理林浩文；遠洋集團執行董事、執行總裁崔洪杰，總會計師姜南，遠洋地產（香港）有限公司常務副總經理楊樂宇等出席了簽約儀式。

 

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