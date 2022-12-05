公會今日公布第22屆最佳企業管治及ESG大獎，截至2021年12月31日止財政年度調查了1844家公司，並授出獎項給27家企業及公營機構。當中在ESG獎項中錄得破紀錄數目的參賽者進入遴選及最終評審階段，認為與政府加大力度推動社會於2050年前，以實現碳中和目標有關；惟在企業管治獎項上，只有較少企業獲獎，反映在企業管治表現上，香港上市公司普遍低於應有水平。

大獎籌委會主席鄧苑儀表示，今年繼續未有頒發鑽石獎，因未有符合條件的公司，至於整體表現較好的公司在董事會交替等領域上進展緩慢，包括長期任職的非執董與獨董皆佔相當比例，以及女性董事數目低於其他已發展經濟體系。

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