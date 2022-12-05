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香港會計師公會倡披露氣候新準則 個別行業可先行

香港會計師公會會長方蘊萱在活動上，被問及證監會與港交所（0388）計劃披露氣候相關資訊的監管框架，表示早前與財庫局探討這議題，公會將擔當如何實踐議題的角色，首要留意新準則與現有框架下的披露準則要求的分別，初步構思個別對可持續發展有較多關連的行業，例如能源、運輸、物流等先行，惟仍有待商榷。

公會今日公布第22屆最佳企業管治及ESG大獎，截至2021年12月31日止財政年度調查了1844家公司，並授出獎項給27家企業及公營機構。當中在ESG獎項中錄得破紀錄數目的參賽者進入遴選及最終評審階段，認為與政府加大力度推動社會於2050年前，以實現碳中和目標有關；惟在企業管治獎項上，只有較少企業獲獎，反映在企業管治表現上，香港上市公司普遍低於應有水平。

大獎籌委會主席鄧苑儀表示，今年繼續未有頒發鑽石獎，因未有符合條件的公司，至於整體表現較好的公司在董事會交替等領域上進展緩慢，包括長期任職的非執董與獨董皆佔相當比例，以及女性董事數目低於其他已發展經濟體系。

 

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