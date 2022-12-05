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OneDegree推出龜鳥寵物保險 為本港首個受保龜鳥寵物醫療保險

虛擬保險公司OneDegree公布，推出龜鳥寵物保險，為全港首間為龜、鳥類寵物提供醫療保障的保險公司。

OneDegree表示，龜鳥保險涵蓋68種鳥類及53種龜類，包括香港常見及非常見種類，例如熱門的銀耳相思鳥及巴西烏龜等，由1歲至10歲的龜鳥品種皆可投保。龜、鳥的平均壽命較其他寵物長，烏龜平均擁有超過20歲的壽命，而雀鳥的平均壽命亦有5-10歲，當中港人常飼養的鸚鵡壽命更可長達80歲。該行指因應寵物會因年紀日漸老邁而經常生病，因此於續保龜鳥保險時不設年齡限制，惟11歲或以上的龜鳥或需每年核保。

OneDegree指，早前市場調查發現，市面上的龜鳥獸醫診所每一次診症高達2000元，而倘若患上重病，留院治療有關的醫療開支普遍高達1萬元，而且住院長逾兩天之長。該行龜鳥保險則劃一保費為每年2988元，每年診金賠償最多20次，範圍包括門診診金、住院及手術費用，賠償百分比為50％。龜鳥保險索償程序可全程網上辦妥，一般情況下，寵物主人10個工作天即可完成索償。

OneDegree指，目前龜鳥保險只開放予曾於9月參與投票活動的支持者投保，但各龜、鳥寵物主人依然可以在官網登記加入候補名單，該行計劃在2023年中旬正式推出市面。

 

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