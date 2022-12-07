以嶺藥業發明設計了一種含有連花清瘟提取物的紡粘無紡布的製備工藝及應用，通過改進聚合物原料的配方以及聚合物加工過程，再用常規手段進行擠出、拉伸、粘合等工序做成含有連花清瘟提取物的紡粘無紡布。

摘要和說明書顯示，用該發明製造出來的含有連花清瘟提取物的紡粘無紡布可以廣泛應用到在皮膚接觸的衣物、或家用紡織品、或醫用防護品，包括內衣、內褲、口罩、襪子、手套、圍巾、醫用防護服、防護眼鏡等。由於無紡布本身含有了連花清瘟提取物成分，因此用它做出來的衣物、醫用防護品均可以緩慢揮發出連花清瘟提取物的中藥成分，有利於在人們生活中提高人體免疫能力。其中，效果最明顯的是用於口罩中。

另外，對於有傳「連花清瘟斷貨後出現漲價」，以嶺藥業回應指，公司近來連花清瘟供貨價格保持穩定。如果消費者發現個別終端出現漲價情形，請及時向當地相關部門進行反映。目前公司正在採取各種措施擴大生產，全力保障市場供應。

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