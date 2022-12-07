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潘渡區塊鏈主題ETF明首掛 未有透露持倉詳情

潘渡基金早前宣布，推出投資於從事區塊鏈技術開發和運營相關活動公司的ETF——潘渡區塊鏈主題ETF（Pando Blockchain ETF）（3112），昨天（6日）完成首次發售，預計明天（8日）於港交所掛牌。該基金為主動型ETF，不是追蹤指數表現的被動型ETF，基金經理會主動管理ETF組合，因此會每日披露持股變化。

翻查資料，潘渡沒有披露該ETF的投資組合，惟稱不會直接投資於虛擬資產（包括虛擬貨幣），並可將其資產淨值的最高10%投資於與區塊鏈技術開發及／或使用有關的ETF，包括在美國上市的虛幣期貨ETF。該ETF上市價約為每基金單位1美元（約7.8港元），每手為100個單位，最少須申請10萬股，入場費約78萬元。管理費為每年0.99%，擬每年派息一次。

此外，潘渡基金旗下另一ETF——潘渡創新主題 ETF（Pando Innovation ETF）（3056）亦將於明天在港交所上市，投資目標是透過主要投資於直接或間接參與提供創新產品及／或服務（「創新業務」）的公司，從而實現長期資本增長。

資料顯示，該ETF將投資於資訊科技、電子商貿、智能生活、線上娛樂、自動駕駛汽車和電動汽車、機械人及人工智能、電子遊戲和電子競技、區塊鏈、金融科技、元宇宙、半導體、醫療保健、非必需消費品行業及社交媒體等行業。

事實上，三星資產運用（香港）早於今年6月宣布將推出亞洲首隻投資於環球區塊鏈相關的ETF——三星區塊鏈技術ETF（港元櫃台：3171），投資美國上市的CME Group、IBM、美國首隻Bitcoin ETF ProShares Bitcoin Strategy（BITO）；日本上市的SBI Holdings、Digital Garage等。該ETF今天收報13.31元，跌2.1%。以上市每基金單位15.6元計算，該ETF上市近6個月至今，累跌14.7%。

此外，南方東英也在今年2月時，推出南方東英元宇宙概念ETF（3034），投資Meta（美：META）、Roblox（美：RBLX）、英偉達（美：NVDA）等美股。該ETF今天收報5.03元，跌2.5%。相較初始定價約7.8元，該ETF上市約10個月至今累跌35.5%。

 

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