翻查資料，潘渡沒有披露該ETF的投資組合，惟稱不會直接投資於虛擬資產（包括虛擬貨幣），並可將其資產淨值的最高10%投資於與區塊鏈技術開發及／或使用有關的ETF，包括在美國上市的虛幣期貨ETF。該ETF上市價約為每基金單位1美元（約7.8港元），每手為100個單位，最少須申請10萬股，入場費約78萬元。管理費為每年0.99%，擬每年派息一次。

此外，潘渡基金旗下另一ETF——潘渡創新主題 ETF（Pando Innovation ETF）（3056）亦將於明天在港交所上市，投資目標是透過主要投資於直接或間接參與提供創新產品及／或服務（「創新業務」）的公司，從而實現長期資本增長。

資料顯示，該ETF將投資於資訊科技、電子商貿、智能生活、線上娛樂、自動駕駛汽車和電動汽車、機械人及人工智能、電子遊戲和電子競技、區塊鏈、金融科技、元宇宙、半導體、醫療保健、非必需消費品行業及社交媒體等行業。

事實上，三星資產運用（香港）早於今年6月宣布將推出亞洲首隻投資於環球區塊鏈相關的ETF——三星區塊鏈技術ETF（港元櫃台：3171），投資美國上市的CME Group、IBM、美國首隻Bitcoin ETF ProShares Bitcoin Strategy（BITO）；日本上市的SBI Holdings、Digital Garage等。該ETF今天收報13.31元，跌2.1%。以上市每基金單位15.6元計算，該ETF上市近6個月至今，累跌14.7%。

此外，南方東英也在今年2月時，推出南方東英元宇宙概念ETF（3034），投資Meta（美：META）、Roblox（美：RBLX）、英偉達（美：NVDA）等美股。該ETF今天收報5.03元，跌2.5%。相較初始定價約7.8元，該ETF上市約10個月至今累跌35.5%。

其他報道

乘聯會：11月乘用車零售跌6% 只要防控不過度加碼 對年末車市有信心

吉利11月總銷量按年增6.8% 累售僅完成全年目標78%

國泰工會不排除發起罷工 梁振英批評要脅罷工是不顧全大局

國藥擬以每股6元私有化中國中藥 溢價59%

全日沽空305.21億元 盈富沽空金額最多

數據疲軟蓋過放寬放疫利好 恒指大億成交跌626點 北水流出兩周最多

信用卡被爆盜用 渣打：可經網上理財或SC Mobile即時鎖卡 並提出爭議請求

Adobe據報裁員約百人

FT：Alameda投資近500項目涉逾400億 包括無人機、農產及減肥藥

以嶺藥業研發「含連花清瘟口罩」 布品亦可做成內衣、內褲及手套等

滬指終止兩連升 失守3200點

國務院「防疫新十條」 出台 同程：機票及火車票搜索量分別飈4倍及2.7倍