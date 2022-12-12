在中國和香港方面，凱基亞洲投資策略部主管溫傑表示，2023年第二季尾至第三季初是關鍵，因屆時可知道美聯儲加息狀況和經濟衰退局面，並預計聯儲局加息步伐是「slower and longer」，12月的50點子、2月25點子和3月25點子。

他更指出明年中港股市催化劑主要是三個，疫情風控減少、中央繼續推出刺激經濟措施和美聯儲加息有望見頂。他提及到恒指基本情境目標價是21100點，而樂觀目標價則是23300點，但要達到將在明年下半年，並視乎美國通脹逐步放緩、美國即使出現經濟衰退也較少，內房上也是影響因素之一。

他展望明年是危與機並存的一年，提出了「GAIn」的三個策略，包括環球防守性股票、分散部署亞洲股債，以及投資級別債券；同時劃分了4大投資主題，分為「復常股」的華潤啤酒（0291）目標價是73元、「估值修復股」友邦保險目標價是112元、「能源股」中廣核電力目標價是2.3元和「防守股」中銀香港（2388）目標價32元。

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