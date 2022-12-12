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恒指收市跌437點 成交減20% 北水流入增7.5倍 內房物管跌 藥股升

 

上周五美國公布的PPI數字高過預期，引發市場對聯儲局加息取態的憂慮，聯儲局將於13至14日議息，美期目前跌幅收窄。內地放寬防疫，引發對藥品的需求增加，藥股向上。內房集資潮，內房物管股下跌。亞股遍軟，歐股向上。科指、國指曾跌4.88%及3.61%，見11月28日後最大跌幅。

恒指今早低開306點後，曾收窄至跌182點，午後跌幅進一步擴大至跌534點，全日高低波幅352點。

恒指收市跌437點或2.2%，報19463點，大市成交金額1587億元，較上日減少20.4%，是12月2日1427.75億元成交後最少；國指跌205點或3.01%，報6628點。恒生科技指數收報4192點，跌4.05%。

藍籌股成交金額656.89億元，佔大市成交41.39%；科指成份股成交金額381.3億元，佔大市成交24.02%；國指成份股成交金額584.92億元，佔大市成交36.85%。

騰訊（0700）、阿里巴巴（9988）、美團（3690）拖累大市。匯控（0005）、中海油（0883）、石藥（1093）貢獻恒指較多。

藍籌15隻升，60隻下跌，1隻無升跌。石藥（1093）升3%，收報8.57元，是升幅最大的藍籌，碧桂園服務（6098）跌16.99%，收報19.88元，是跌幅最大的藍籌。

恒生科技指數成份股2隻升，27隻下跌，1隻無升跌。升幅最大的是平安好醫生（1833）收報31.2元，升1.3%；跌幅最大的是舜宇（2382）收報93.65元，跌12.56%。

恒指續高於10天線(19080.27點)，受制於200天線(19743.45點)。科指續高於10天線(4044.82點)，下試200天線(4133.76點)。

北水南下合計淨流入63.68億元，較上日增加759.43%，淨流入金額是11月28日66.37億元後最多。北水連續第2日流入，累計流入71.09億元。南水北上合計淨流出43.38億元人民幣，較上日增加1497.68%，連續第2日流出，累計流出46.09億元。

午後消息股表現

吉利（0175）分拆「極氪」美IPO，籌逾10億美元。收報12.02元，跌4.15%。

工行（1398）擬為碧桂園（2007）「內保外貸」，初步規模3億美元。工行收報3.86元，跌0.77%。

碧桂園（2007）收報2.9元，跌5.23%。

石四藥（2005）：多隻藥品被列為國內抗疫家庭常備藥品。收報4.29元，升5.93%。

今早及隔晚消息股表現

先瑞達醫療（6669）獲Boston Scientific溢價31%提購65%，曾升21%。創52周高，見18.48元，收報17.08元，升12.37%。

多隻新股上市，高視醫療（2407）定價51.4元。收報51.4元，無升跌。濠暻科技（2440）定價2.73元。收報2元，跌26.74%。花房集團（3611）定價2.8元。收報3.15元，升12.5%。

新城發展（1030）折讓13.7%配股，籌19億。收報3.39元，跌16.5%。

旭輝（0884）：標售所持全部旭輝永升（1995）股份。旭輝收報1.52元，跌7.32%。旭輝永升（1995）收報5.5元，跌12.14%。

中航科工（2357）出售中航新能源權益。收報3.61元，跌3.22%。

山高控股（0412）﹕股權高度集中情況已獲解決。收報5.38元，升1.32%。

開拓藥業（9939）配股集資逾5億。收報0.77元，跌16.18%。

小米（1810）雷軍：高端戰略近半年取得突破性進展。收報11.18元，跌2.61%。

碧桂園服務（6098）確認楊惠妍配售減持7.03股權，涉資50.55億元折讓10.9％。收報19.88元，跌16.99%。

海底撈（6862）分拆海外業務，已通過上市聆訊。收報20.65元，跌5.71%。

新加坡港務PSA擬售長江和記（0001）旗下和記港口20%股權。收報45.25元，跌0.44%。

丘鈦科技（1478）11月攝像頭模組銷售跌23.5％，首11月跌11.3％。收報4.47元，跌7.26%。

龍湖（0960）首11月合同銷售額按年跌26.8%，世茂同期跌69%。收報26.25元，跌11.02%。

澳門下周提交中介人相關新法案予立會審議。濠賭股個別發展，新濠國際發展（0200）收報8.93元，跌0.67%；美高梅中國（2282）收報8.24元，跌3.17%；澳博（0880）收報4.51元，跌1.96%；永利澳門（1128）收報9.12元，跌3.29%；銀河娛樂（0027）收報51.35元，跌2.93%；金沙中國（1928）創52周高，見27.2元，收報25.45元，跌3.23%。

舜宇（2382）11月手機鏡頭出貨量跌26.4％，首11個月跌兩成。收報93.65元，跌12.56%。

潤地（1109）分折保障房項目以REIT上市，集資額12億較預期略多。收報34.6元，跌2.54%。

新世界（0017）旗下新中獲頒大灣區50強，將來擬發展地標性綜合體。收報21.7元，跌2.47%。

中國平安（2318）旗下虛擬銀行平安壹賬通銀行：外判審計顧問涉嫌未經授權獲取客戶資料，公司已報警。收報50.35元，跌4.55%。

理想汽車（2015）第三季汽車總交付量增5.6%。收報82.7元，跌12.02%。

破頂股表現

破頂股包括，山東新華製藥股份（0719）創上市新高，見14.36元，收報13.1元，升53.76%；MOG（1942）創上市新高，見3.43元，收報3.19元，無升跌；騰訊音樂（1698）創上市新高，見32.45元，收報31.65元，跌1.09%；萬物雲（2602）創上市新高，見56.05元，收報52元，跌5.02%；力勤資源（2245）創上市新高，見16.58元，收報16.3元，升5.98%；東航（0670）創52周高，見3.54元，收報3.48元，升4.19%；金沙中國（1928）創52周高，見27.2元，收報25.45元，跌3.23%；謝瑞麟（0417）創52周高，見1.3元，收報1.18元，無升跌；莎莎國際（0178）創52周高，見1.8元，收報1.69元，升1.81%；三生製藥（1530）創52周高，見8.61元，收報8.46元，升0.12%；先瑞達醫療（6669）創52周高，見18.48元，收報17.08元，升12.37%；國藥控股（1099）創52周高，見21元，收報20.85元，升3.47%；聯邦制藥（3933）創52周高，見5.22元，收報5.09元，升6.93%；神威藥業（2877）創52周高，見7.85元，收報7.72元，升2.25%；白雲山（0874）創52周高，見26元，收報25.6元，升8.47%。

破底股方面

4隻股份創上市新低，包括瑞風新能源（0527）低見0.05元，收報0.054元，跌6.9%；力高生活（2370）低見2.2元，收報2.26元，跌5.83%；交運燃氣（1407）低見1元，收報1.02元，升0.99%；陽光保險（6963）低見5.17元，收報5.17元，跌11.32%。

5隻股份創52周低，包括Hypebeast（0150）低見0.45元，收報0.46元，無升跌；尖沙咀置業（0247）低見21.78元，收報21.78元，無升跌；亞洲聯合基建（0711）低見0.52元，收報0.53元，無升跌；Bodibra母企海納星空科技（8297）低見0.074元，收報0.088元，升6.02%；博駿教育（1758）低見0.42元，收報0.42元，跌2.33%。

異動股

上升異動股，包括，山東新華製藥股份（0719）創上市新高，見14.36元，收報13.1元，升53.76%；現代傳播（0072）收報0.375元，升31.58%；港龍中國地產（6968）收報1.05元，升28.05%；上坤（6900）收報0.115元，升27.78%；三巽控股（6611）收報0.25元，升25%；朗詩（0106）收報0.213元，升23.84%；世紀睿科（1450）收報2.6元，升23.81%；奧威控股（1370）創52周高，見1.29元，收報1.29元，升21.7%；大發地產（6111）收報0.23元，升20.42%。

下跌異動股，包括，濠暻科技（2440）收報2元，跌26.74%；碧桂園服務（6098）收報19.88元，跌16.99%；榮萬家（2146）收報2.67元，跌16.56%；新城發展（1030）收報3.39元，跌16.5%；開拓藥業（9939）收報0.77元，跌16.18%；時代鄰里（9928）收報1.33元，跌15.29%；中港照相（1123）收報0.124元，跌14.48%；正榮服務（6958）收報0.68元，跌13.92%；偉俊集團控股（1013）收報0.038元，跌13.64%。

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