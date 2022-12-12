11月末M2按年增長12.4%，好過預期的11.7%，10月末增長11.8%。11月份新增人民幣存款2.95萬億元。11月末社會融資規模存量343.2萬億元，按年上漲10%。

11月社會融資規模增量為1.99萬億元，比上年同期少6109億元。其中，對實體經濟發放的人民幣貸款增加1.14萬億元，按年少增1573億元；對實體經濟發放的外幣貸款折合人民幣減少648億元，按年多減514億元；委託貸款減少88億元，按年多減123億元；信託貸款減少365億元，按年少減1825億元；未貼現的銀行承兌匯票增加190億元，按年多增573億元；企業債券淨融資596億元，按年少3410億元；政府債券淨融資6520億元，按年少1638億元；非金融企業境內股票融資788億元，按年少506億元。 1-11月，社會融資規模增量累計為30.49萬億元，比上年同期多1.51萬億元。

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