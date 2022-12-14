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港元拆息個別發展 1個月HIBOR連升2日

港元拆息個別發展。與樓按相關的一個月HIBOR連升2日，升2.91點子至4.9672%，是12月8日後最高，當日報4.99077%。

港元現報7.7795元貶值57點子，曾貶值最多67點子，報7.7805元，亦曾升值最多0點子，報7.7738元。

短線拆息方面，隔夜HIBOR跌76.1點子至2.14476%；1星期HIBOR升10.54點子至3.85917%；2星期HIBOR跌1.03點子至3.97077%。

中長線拆息方面，3個月期HIBOR無升跌報5.40768%；6個月期HIBOR跌0.14點子至5.58357%；12個月期HIBOR升0.04點子至5.78393%。

美元指數現報104.078升值0.098點或0.09%。

美元1個月期LIBOR報4.29214%，港元1個月期HIBOR減美元1個月期LIBOR的利差為0.6751%，連續2日擴闊，利差是2022年12月08日後最高，當日差距為0.7165%

對上一次連續2日擴闊，是2022年11月15日，當日利差報-0.8291%。

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