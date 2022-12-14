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調查報告：70%大型恒生綜合指數成份股公司就緩解氣候變化設定目標

致同（香港）會計師事務所今天公布《香港企業管治調查報告》，發現有70%大型恒生綜合指數成份股公司在其ESG報告內就緩解氣候變化設定目標；同樣地，該等公司有70%提及氣候相關財務資訊披露工作小組，較2020年的36%上升近一倍。此外，98%大型恒生綜合指數成份股公司表示有意根據TCFD的建議，調整其匯報方式。

該行研究了119間恒生綜合指數成分股公司的2021年度報告，及118間恒生綜合指數成分股公司的2021年ESG報告，以評估大型恒生綜合指數成分股公司在多個議題上的資訊披露水平，包括持份者參與、重要性評估、社會關鍵績效指標及其他相關披露、氣候變化及碳中和、綠色債券及綠色金融、資訊科技相關投資，以及ESG報告的外部鑒證等。 今次已是該行連續第11年發布此項調查。

調查報告顯示，92%大型恒生綜合指數成份股公司在其2021年的報告中提及碳中和、2030年及2050年的氣候行動計劃 ，及/或2060年的碳中和目標。這表明大多數企業已知悉香港和中國政府所提出的碳中和計劃。這些企業在其ESG匯報中披露了推動綠色低碳生產或營運的計劃及行動，表示有意為碳中和及緩解氣候變化貢獻力量。 

此外，90%的大型恒生綜合指數成份股公司在氣體排放、減少廢物、能源使用及用水效益方面訂立了中長期目標；其中，超過三分之一的公司披露了長期「環保」目標，顯示大多數公司都已就氣候變化問題做規劃及訂立長期目標。 

致同（香港）會計師事務所副管理合夥人夏其才認為，ESG不再是新興趨勢， 而是已經成為「新常態」，該行敦促企業積極進行ESG轉型，從而把握各種商機和增強競爭優勢。他又表示，隨著ESG的問責及透明度日漸受到重視，公司必須提供準確、完整及可靠的ESG資料。該行建議企業聘請第三方獨立鑒證其ESG報告，從而提升所披露資料的可信度。

 

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