梁振英強調，除了在香港、新加坡和英國持有早年買入的住宅物業和定期存款外，他沒有任何其他投資工具（包括Bitcoin或股票等）。

另外，政務司司長辦公室今日亦發出嚴正澄清，就近日發現在網上新聞平台和社交媒體載有政務司司長姓名和新聞圖片、誘使使用者點擊而連接到聲稱涉及虛擬貨幣「比特幣」（Bitcoin）的可疑交易平台的詐騙廣告和網頁，司長辦公室從未發出或授權任何相關廣告，司長亦從沒有進行有關廣告聲稱的所謂訪問，當中的言論全屬虛構。

司長辦公室呼籲市民提高警覺，提防偽冒政務司司長訪談的網上詐騙廣告，並切勿透過該等廣告登入任何可疑網頁或向不明來歷的網站提供個人資料。

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