港股聖誕長假期後復市顯著造好，高開近200點後持續向上，今早最多曾升506點，見20099點，中午收報20011點，升418點或2.1%，守20000點關。科指升2.72%或112點，中午收報4236點，國指收升2.6%或172點，報6815點。大市半日成交715億元。
騰訊（0700）全線升，最活躍港股騰訊（0700）中午收報326.6元，升2%，成交46.65億元；阿里巴巴（9988）升3%，中午報89.1元、美團（3690）收報187.3元，升2.2%。昨日宣布發布Redmi K60系列智能手機產品的小米（1810）半日漲4%。
藍籌股中以藥明生物（2269）表現最佳，中午收升8.1%，信義光能（0968）、新奧能源（2688）漲6%至7%。中國全面通關利好內需股，海底撈（6862）半日升逾半成。
「最強蘋果分析師」天風國際證券分析師郭明錤指出，蘋果鏡頭供應商舜宇（2382）、大立光及玉晶光在明年上半年盈利能力受壓程度或高過原本預期，無礙舜宇半日升近6%，收報96.25元。
碧桂園（2007）今早公布獲多家金融機構借款22%，公司大股東楊惠妍亦同意貸款予公司55億，惟股價半日仍跌1.5%，報2.64元。
廣東公布明年電力交易結果，最終以近上限成交，電力股炒上。華能（0902）爆升12.6%；中國電力（2380）急彈17%；華潤電力（0836）亦飆14.5%。
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