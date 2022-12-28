港股聖誕長假期後復市顯著造好，高開近200點後持續向上，今早最多曾升506點，見20099點，中午收報20011點，升418點或2.1%，守20000點關。科指升2.72%或112點，中午收報4236點，國指收升2.6%或172點，報6815點。大市半日成交715億元。