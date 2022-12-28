日本政府昨公布收緊防疫限制，由本月30日起中港澳地區赴日航班只限使用東京成田、羽田機場、關西國際機場及名古屋中部國際機場著陸。東瀛遊（6882）公布，約3000名客人受影響，已緊密與航空公司商討，並安排好好逾500位北海道客人如期回港，以及爭取回程機位，12月29日（明天）日本航空與東瀛遊直航北海道專機160位客人可如期出發，並將於1月2日抵港。
東瀛遊又表示，和香港航空確實，安排「吉機」接載12月26日出發、身處北海道共64位客人於1月1日如期返港，以及安排12月27、28日已出發前往北海道7天旅行團的客人乘坐內陸機經東京，將於1月 2、3日抵港，涉及115位客人。
此外，本月23至27日乘坐香港快運出發之北海道旅行團，今早已與航空公司爭取安排於今日(28日)、12月30、 31及1月1日將客人由北海道直航送返香港。由於未能確認1月2日回程機位，為保障客人，東瀛遊宣布取消12 月29及30日香港快運前往北海道札幌的旅行團、涉及120位客人。客人可以選擇轉團、保留團費或全額退款，不受任何手續費。
至於未出發而受影響地方的旅行團，東瀛遊執行董事禤國全表示，日本團由12月30日至1月下旬有逾5000名客人報名，適逢1月下旬為農曆新年旺季，除了與日本航空合作推農曆年北海道札幌專機之外、亦與香港快運推出專機直航前往四國高松，連同九州、沖繩受影響地區，合共涉及超過3000位客人，東瀛遊正積極聯絡航空公司尋求適切的方案及了解如何調配航班，安排客人轉往東京、大阪，名古 屋等。
由於人數眾多，並會絡續分批通知客人，客人可以選擇保留團費、轉團或全額退款，不受任何手續費。
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