新世界（0017）公布，集團及旗下香港國際機場航天城11 SKIES項目，於房地產獎項2022 PropertyGuru Asia Property Awards奪5項大獎，包括亞洲最佳發展商、亞洲最佳大型混合用途開發項目兩項最高榮譽大獎。
新世界表示，旗下11 SKIES項目奪得三個獎項，分別為亞洲最佳大型混合用途開發項目大奬、大型綜合體建築設計大獎、大型綜合體室內設計大獎；旗下長沙灣荔枝角道888號的甲級商廈項目，則獲最佳寫字樓大獎。新世界補充，11 SKIES將是全港最大型的一站式遊樂零售商業地標，總樓面面積達380萬平方呎，並設室內遊樂空間。
新世界指，PropertyGuru Asia Property Awards是亞洲區內極具權威的房地產業界殊榮，所有得獎者均經由包括業界人士、專業人士及消費者在內的第三方提名，入圍後再由獨立的業界評審團評核，本屆共頒發了48個獎項。
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