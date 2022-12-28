報告亦建議，針對綠色和可持續金融從業員所需的能力，建立技能框架，此框架需切合香港的國際金融中心地位，並兼顧中小型企業及家族辦公室的需要。該研究並提出，因應市場所需技能，為綠色和可持續金融從業員提供資助及誘因，鼓勵他們持續進修提高技能，以迎合不斷轉變的需求。

科大金融科技及綠色金融計劃主任楊淑敏表示，全球皆推動綠色金融，這部分過去並非金融業界着重的部分，而且涉及同時環境科學和金融的專業知識，令人才培訓更不容易，報告向業界調查顯示，有八成機構反映聘請這方向人才不易。若專業架構建立，有助培訓機構可以針對所需內容提供培訓課程。

建立培訓架構屬較長遠的工作，楊淑敏指，英國不少專業機構在當地已推出不少綠色金融培訓，短期內這些機構在港的分支機構可將現有的課程在港進行培訓。目前政府和業界也有不同綠色金融培訓計劃，楊淑敏指相對大型機構，家族辦公室和中小企在綠色金融得到的支援較不足。

科大研究亦檢視其他地區在發展綠色和可持續金融人才的方式，例如英國著重發揮特許機構於人才培訓的角色，新加坡則積極提升其公職人員的技能，而歐盟則就監管要求的轉變教育相關人員，讓香港的政策制定者和培訓機構找出需要改進的範疇。

研究團隊指出，作為緩解禁色和可持續金融人才缺口的短期方法，可考慮善用及協調特許專業組織的人力培訓措施，當中包括現已提供綠色及可持續金融培訓的國際組織。研究團隊還建議訂出科學家及環境專家於綠色和可持續金融知識價值鏈中的角色，讓科學專才可於需要專門知識的領域作出貢獻，包括科學政策的制定，碳排放测量，以及環境影響評估等。

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