港股聖誕長假期後復市顯著造好，今早高開194點後升幅擴大，曾升500點，見20093點，惟午後升幅收窄，恒指收市升305點，報19898點，科指收升2.14%，報4212點，國指收升1.95%，報6772點。大市全日成交回升至1219億元，北水淨流入20億。
信義光能（0968）全日升8.3%，為表現最佳藍籌，藥明生物（2269）、舜宇（2382）升逾6%。ATMX全線升，騰訊（0700）漲2.6%，收報328.4元，成交74.01億元、阿里巴巴（9988）亦升2%；美團（3690）午後升幅收窄，收報185元，升1%，小米（1810）則升3.9%。
通關概念股走強，海底撈（6862）收升4.8%， 攜程（9961）升2.8%。
碧桂園（2007）今早公布獲多家金融機構借款22%，公司大股東楊惠妍亦同意貸款予公司55億，惟股價全日越跌越多，收報2.63元，逆市跌1.9%。
即月期指收市報20023，升465點或2.4%，高水124點，成交10.87萬張。
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