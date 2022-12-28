港股聖誕長假期後復市顯著造好，今早高開194點後升幅擴大，曾升500點，見20093點，惟午後升幅收窄，恒指收市升305點，報19898點，科指收升2.14%，報4212點，國指收升1.95%，報6772點。大市全日成交回升至1219億元，北水淨流入20億。