根據披露，中國新城市商業發展曾於2015年、2019年及2020年財政年度，從控股股東集團的應收額，均高於應付上市公司的金額。儘管上市公司已於2014年至2021年度年報披露應收及應付該控股股東集團的金額，卻直至今年4月28日才刊發有關該等貸款的公告。除施中安外，所有該等董事均參與批准部分或全部該等貸款。上市公司承認就該等貸款未有遵守規定，例如發布公告或通函，尋求股東批准非常重大收購，甚至對發行人資產的運用或濫用向發行人負責等條文。

根據紀律行動，聯交所要求招令該集團遵守《上市規則》第14章及第14A章的規定的內部監控措施；提出要求施南路、金妮及及施中安須於90日內完成21小時有關監管及法律議題以及《上市規則》合規事宜的培訓，當中包括以下有關董事職責、《企業管治守則》、《上市規則》第14章及第14A章的規定等內容，培訓時間不少於3小時；及董水校日後若要再獲委任為任何上市公司董事，先決條件是完成21小時培訓。

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