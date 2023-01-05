馮偉昌表示，很高興香港與中國內地正式通關，相信將會為社會各界以至各行各業全面復甦帶來強大而正面的動力。該行已為通關準備就緒，為客戶提供快捷和體貼服務體驗，為中國內地訪港旅客等客戶，提供最切合保障及財富管理需要的個人化產品及服務。

馮偉昌又指，通關後北上南下的人流會逐步復常，並且加速兩地人才和知識的交流，為香港保險業發展帶來强大動力，更進一步催化公司業務和業界發展。

其他報道

理柏：強積金去年整體蝕15.67% 12月按月持平

中銀保監：友邦人壽等4公司存在償付能力數據不真實問題

香港寬頻：為50間社營作網絡風險評估 有32％屬中至高風險

大和：港科探索去年12月GMV勝預期 上調目標價至6.3元

IMF第一副總敦促聯儲局今年繼續加息

保誠：料內地訪客來港買保險漸進復蘇

半日沽空金額166億 恒生中國企業沽空金額最多

渣打：網上預訂新鈔名額已滿 今起至周六提前至早上8時提供換新鈔服務

【有片：埋身擊】美科技股不宜心急買入

曾升602點 恒指半日升210點 阿里、騰訊撐市 內房賭股回軟

2022年全年MPF人均蝕2.82萬元 虧損僅次2008年

美東汽車折讓12%配股 籌10億 曾跌13.6%

日經：Dell計劃逐步停用內地製晶片 HP亦正評估

錦欣生殖折讓8%配股 籌11.6億 曾跌6.7%

港元拆息全線向下 1個月HIBOR見個半月低 港元貶值至1個月最弱

森松國際折讓12%配股 籌6.5億 曾挫10%

債息倒掛預示衰退論教授 「今次正發出錯誤信號」

FTX前首席律師據報向美檢察官合作 透露「薯條哥」挪用客戶資金情況

鼎豐汽車復牌後曾跌四成 主席兼大股東日前被斬倉

復星旅文：元旦假期多項業務表現勝去年

財新中國12月份服務業PMI升至48 市場信心升至2021年8月來最高

恒指高開502點 科指升3% 齊創近8個月高

亞馬遜證實裁員逾18000名 較報道及預期多