香港與內地自1月8日起首階段通關，友邦（1299）香港及澳門首席執行官馮偉昌表示，該行已做好充分準備，今年目標為招募5000位名財務策劃顧問，積極抓緊整體經濟復甦對保險業帶來的正面影響，並會加緊步伐為兩地客戶作更好準備。此外，該行將於訪港旅客人流高的地點部署大型廣告宣傳，並且在本地策劃了多元化的客戶推廣和體驗活動。
馮偉昌表示，很高興香港與中國內地正式通關，相信將會為社會各界以至各行各業全面復甦帶來強大而正面的動力。該行已為通關準備就緒，為客戶提供快捷和體貼服務體驗，為中國內地訪港旅客等客戶，提供最切合保障及財富管理需要的個人化產品及服務。
馮偉昌又指，通關後北上南下的人流會逐步復常，並且加速兩地人才和知識的交流，為香港保險業發展帶來强大動力，更進一步催化公司業務和業界發展。
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