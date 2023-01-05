港元持續貶值，曾貶值至7.8212元，是2022年11月28日7.8217元後最弱。人民幣午後轉強，離岸人民幣曾升值至6.8708元，是2022年8月26日6.8496元後最強；在岸人民幣曾升值至6.8678元，是2022年8月26日6.8475元後最強。美匯指數則於103.985至104.413之間。

恒指今早高開502點，早市升最多602點見全日頂，臨近半日收市曾收窄至僅升169點，午後變動不大，全日維持高低波幅434點。

恒指收市升259點或1.25%，報21052點，大市成交金額1741億元，較上日增加16.39%，是2022年12月9日1994.47億元成交後最多；國指升106點或1.51%，報7172點。恒生科技指數收報4494點，升1.51%。

藍籌股成交金額859.74億元，佔大市成交49.38%；科指成份股成交金額532.73億元，佔大市成交30.59%；國指成份股成交金額711.9億元，佔大市成交40.89%。

阿里巴巴（9988）、匯控（0005）、騰訊（0700）貢獻恒指較多。友邦（1299）、建行（0939）、中行（3988）拖累大市。

藍籌47隻升，27隻下跌，2隻無升跌。中升（0881）升7.72%，收報46.75元，是升幅最大的藍籌，東方海外（0316）跌3.63%，收報135.3元，是跌幅最大的藍籌。

恒生科技指數成份股19隻升，11隻下跌。升幅最大的是舜宇（2382）收報92.85元，升7.71%；跌幅最大的是瑞聲（2018）收報16.52元，跌8.22%。

恒指續高於250天線(20362.08點)。科指10天線(4195.95點)升穿20天線(4191.45點)，指數續高於250天線(4339.77點)。

北水南下合計淨流入32.98億元，較上日減少34.16%，連續第9日流入，累計流入224.25億元，對上一次連續9日淨流入是2022年10月18日。南水北上合計淨流入127.53億元人民幣，較上日增加591.53%，連續第2日流入，累計流入145.98億元。

三大指數表現

恒指曾升最多2.9%，高見21396.09點，是2022年7月11日21470.77點後最高。今日收市報21052.17點，是2022年7月11日後收市新高，當日報21124.2點。連升4日，累計升1311.03點，對上一次連升4日是2022年6月28日。

科指曾升最多3.93%，高見4601點，是2022年7月26日4614.74點後最高。今日收市報4494.22點，是2022年7月28日後收市新高，當日報4552.54點。連升4日，累計升386.79點，對上一次連升4日是2022年12月2日。

國指曾升最多3.13%，高見7286.73點，是2022年7月12日7299.62點後最高。今日收市報7172.43點，是2022年7月26日後收市新高，當日報7185.19點。連升4日，累計升476.86點，對上一次連升4日是2022年6月28日。

午後消息股表現

香港公布與內地、澳門通關細則，消費股升、賭股個別發展。濠賭股新濠國際發展（0200）收報9.2元，升1.77%；美高梅中國（2282）創52周高，見10.68元，收報10.24元，跌0.97%；澳博（0880）收報4.81元，升0.42%；永利澳門（1128）收報9.39元，跌0.74%；銀河娛樂（0027）創52周高，見54.9元，收報52.9元，跌2.49%；金沙中國（1928）創52周高，見29.1元，收報27.8元，跌0.89%；信德（0242）收報1.82元，升0.55%。

多隻消費股創新高，周大福（1929）創52周高，見18.16元，收報17.28元，升1.65%；六福集團（0590）創52周高，見27.9元，收報27.1元，升2.26%；新秀麗（1910）創52周高，見22.85元，收報22.5元，升2.97%；莎莎國際（0178）創52周高，見2元，收報1.92元，跌3.03%。中國中免（1880）創上市新高，見246元，收報243.2元，升6.29%。大部分均向上，普拉達（1913）收報47.1元，升1.73%；周生生（0116）收報11.3元，升2.17%；英皇鐘錶珠寶（0887）收報0.191元，升1.06%；謝瑞麟（0417）收報1.25元，升5.93%；寶光實業（0084）收報0.071元，升2.9%。

內房近日獲國策支持而抽升，但時代中國（1233）未付兩筆境外票據到期利息，內房有回吐。中海外（0688）收報21.95元，跌1.13%；龍湖（0960）收報27元，無升跌；華潤置地（1109）收報37.75元，升0.13%；碧桂園（2007）收報2.86元，跌1.04%。非藍籌內房，時代中國（1233）收報1.58元，跌2.47%；旭輝（0884）收報1.27元，跌1.55%；明發（0846）收報0.36元，跌16.28%；合景泰富（1813）收報2.06元，升4.57%。

中銀保監：友邦人壽等4公司存在償付能力數據不真實問題。友邦（1299）創52周高，見93.65元，收報89.1元，跌2.46%。

保誠（2378）：料內地訪客來港買保險漸進復蘇。收報115.9元，升2.02%。

今早及隔晚消息股表現

美東汽車（1268）折讓12%配股 籌10億。收報16元，跌6.65%。

錦欣生殖（1951）折讓8%配股 籌11.6億。收報7.09元，跌3.01%。

森松國際（2155）折讓12%配股 籌6.5億。收報9.03元，跌4.65%。

鼎豐（6878）主席吳志忠逾3億股遭斬倉，復牌後曾跌四成。創上市新低，見0.128元，收報0.154元，跌28.04%。

復星旅文（1992）：元旦假期多項業務表現勝去年。收報12.42元，升7.81%。

復星醫藥（2196）伙京東健康（6618）及阿里健康（0241），開通來港自費接種復必泰二價疫苗。復星醫藥收報26.65元，升4.31%。京東健康（6618）收報71.8元，跌2.91%。阿里健康（0241）收報7.24元，跌2.16%。

「陸叔」首次披露在嘉泓物流（2130）持股增至超過5%。收報8.65元，升2%。

乘聯會：內地2022年乘用車零售按年增長1.8%，料今年國內零售0增長。汽車股普遍向上，吉利（0175）收報12.38元，升2.82%；比亞迪（1211）收報207.8元，升2.36%；華晨中國（1114）收報4.88元，升1.24%；廣汽集團（2238）收報5.51元，升2.23%；東風集團股份（0489）收報4.63元，升2.21%；長城汽車（2333）收報10.38元，升1.96%；北京汽車（1958）收報2.24元，跌1.32%；慶鈴汽車股份（1122）收報1.05元，升1.94%；小鵬（9868）收報44元，升6.54%；五菱（0305）收報0.88元，升1.15%；理想汽車（2015）收報89.3元，升5.99%；蔚來集團（9866）收報81.9元，升5.61%；零跑（9863）收報29.5元，升3.15%。

聯交所譴責福森藥業（1652）未公布關連交易，涉款2.58億元人民幣。收報1.38元，升0.73%。

包浩斯（0483）同店銷售第三財季按年下跌兩成。收報0.54元，跌3.57%。

碧桂園（2007）12月合同銷售金額跌2.4%。收報2.86元，跌1.04%。

港科探索（1137）去年全年GMV為82.8億，按年升26%。港科探索：今年GMV目標88至92億，英無人店延至第二季推出。收報5.88元，升2.98%。

破頂股表現

破頂股包括，中國中免（1880）創上市新高，見246元，收報243.2元，升6.29%；騰訊音樂（1698）創上市新高，見36.65元，收報36元，升0.42%；360數科（3660）創上市新高，見95.4元，收報91.6元，升4.15%；金山雲（3896）創上市新高，見3.88元，收報3.3元，升12.24%；建發（1908）創上市新高，見24.5元，收報24.45元，升4.94%；南航（1055）創52周高，見5.59元，收報5.59元，升2.95%；中國科培（1890）創52周高，見3.45元，收報3.36元，升2.13%；美高梅中國（2282）創52周高，見10.68元，收報10.24元，跌0.97%；銀河娛樂（0027）創52周高，見54.9元，收報52.9元，跌2.49%；金沙中國（1928）創52周高，見29.1元，收報27.8元，跌0.89%；周大福（1929）創52周高，見18.16元，收報17.28元，升1.65%；六福集團（0590）創52周高，見27.9元，收報27.1元，升2.26%；新秀麗（1910）創52周高，見22.85元，收報22.5元，升2.97%；莎莎國際（0178）創52周高，見2元，收報1.92元，跌3.03%；三生製藥（1530）創52周高，見8.81元，收報8.6元，升2.63%。

破底股方面

10隻股份創上市新低，其中十隻包括，艾伯科技（2708）低見1.1元，收報1.34元，升11.67%；大豐港（8310）低見0.076元，收報0.098元，升13.95%；卡賓（2030）低見0.97元，收報1元，無升跌；智雲健康（9955）低見11.1元，收報11.12元，跌14.06%；雙財莊（2321）低見0.43元，收報0.43元，跌5.49%；老恒和（2226）低見0.83元，收報0.83元，跌6.74%；高視醫療（2407）低見45元，收報48元，跌6.89%；濠暻科技（2440）低見1.35元，收報1.4元，跌2.78%；山東博安生物（6955）低見17.94元，收報17.94元，跌9.21%；鼎豐（6878）低見0.128元，收報0.154元，跌28.04%。

4隻股份創52周低，包括宏光（6908）低見2.84元，收報2.84元，跌3.07%；銀建國際（0171）低見0.31元，收報0.335元，升3.08%；寰宇娛樂（1046）低見0.3元，收報0.305元，跌15.28%；星凱（1166）低見0.047元，收報0.051元，升2%。

異動股

上升異動股，包括，特海國際（9658）收報12.04元，升25.42%；傳遞娛樂（1326）收報0.092元，升24.32%；煜盛（1859）收報0.32元，升23.08%；冠軍科技集團（0092）收報0.076元，升20.63%；壹賬通金融科技（6638）收報1.65元，升17.86%；和鉑醫藥（2142）收報3.43元，升16.27%；雲音樂（9899）收報99.75元，升16.26%；太和控股（0718）收報0.075元，升15.38%；朝聚眼科（2219）收報5.04元，升15.33%；皇朝家居（1198）收報2.27元，升14.65%；復銳醫療（1696）收報11.4元，升14.34%。

下跌異動股，包括，鼎豐（6878）創上市新低，見0.128元，收報0.154元，跌28.04%；金貓銀貓（1815）收報0.48元，跌20%；明發（0846）收報0.36元，跌16.28%；寰宇娛樂（1046）見52周低0.3元，收報0.305元，跌15.28%；銀濤（1943）收報0.79元，跌14.13%；智雲健康（9955）創上市新低，見11.1元，收報11.12元，跌14.06%；華融金控（0993）收報0.115元，跌12.21%；意馬國際（0585）收報0.335元，跌11.84%；亨得利（3389）收報0.244元，跌11.27%；中國置業（0736）收報0.188元，跌10.48%；山東博安生物（6955）創上市新低，見17.94元，收報17.94元，跌9.21%。

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