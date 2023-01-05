moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 企業天地 創科新經濟 行銷新意思 企業營商 數碼營銷 卓越財經大獎

即時財經新聞

升幅收窄 恒指收市升259點 成交1個月最多 連升4日創半年最長升浪 消費賭股破頂

聯儲局議息紀錄倡續加息，美股升幅收窄，但無阻港股延續近日升勢而高開，港股於高開後升幅收窄，市場憧憬與內地通關，措施午後公布，指數變動不大，濠賭股、內房有回吐，消費股則上升，多隻創新高。大市升幅收窄，成交金額則增加16%，見一個月最多，北水連續第9日流入，但金額下降。三大指數連升4日，恒指國指見半年最長升浪，恒指4日累升1311點。三大指數亦同時創近半年新高。

港元持續貶值，曾貶值至7.8212元，是2022年11月28日7.8217元後最弱。人民幣午後轉強，離岸人民幣曾升值至6.8708元，是2022年8月26日6.8496元後最強；在岸人民幣曾升值至6.8678元，是2022年8月26日6.8475元後最強。美匯指數則於103.985至104.413之間。

恒指今早高開502點，早市升最多602點見全日頂，臨近半日收市曾收窄至僅升169點，午後變動不大，全日維持高低波幅434點。

恒指收市升259點或1.25%，報21052點，大市成交金額1741億元，較上日增加16.39%，是2022年12月9日1994.47億元成交後最多；國指升106點或1.51%，報7172點。恒生科技指數收報4494點，升1.51%。

藍籌股成交金額859.74億元，佔大市成交49.38%；科指成份股成交金額532.73億元，佔大市成交30.59%；國指成份股成交金額711.9億元，佔大市成交40.89%。

阿里巴巴（9988）、匯控（0005）、騰訊（0700）貢獻恒指較多。友邦（1299）、建行（0939）、中行（3988）拖累大市。

藍籌47隻升，27隻下跌，2隻無升跌。中升（0881）升7.72%，收報46.75元，是升幅最大的藍籌，東方海外（0316）跌3.63%，收報135.3元，是跌幅最大的藍籌。

恒生科技指數成份股19隻升，11隻下跌。升幅最大的是舜宇（2382）收報92.85元，升7.71%；跌幅最大的是瑞聲（2018）收報16.52元，跌8.22%。

恒指續高於250天線(20362.08點)。科指10天線(4195.95點)升穿20天線(4191.45點)，指數續高於250天線(4339.77點)。

北水南下合計淨流入32.98億元，較上日減少34.16%，連續第9日流入，累計流入224.25億元，對上一次連續9日淨流入是2022年10月18日。南水北上合計淨流入127.53億元人民幣，較上日增加591.53%，連續第2日流入，累計流入145.98億元。

三大指數表現

恒指曾升最多2.9%，高見21396.09點，是2022年7月11日21470.77點後最高。今日收市報21052.17點，是2022年7月11日後收市新高，當日報21124.2點。連升4日，累計升1311.03點，對上一次連升4日是2022年6月28日。

科指曾升最多3.93%，高見4601點，是2022年7月26日4614.74點後最高。今日收市報4494.22點，是2022年7月28日後收市新高，當日報4552.54點。連升4日，累計升386.79點，對上一次連升4日是2022年12月2日。

國指曾升最多3.13%，高見7286.73點，是2022年7月12日7299.62點後最高。今日收市報7172.43點，是2022年7月26日後收市新高，當日報7185.19點。連升4日，累計升476.86點，對上一次連升4日是2022年6月28日。

午後消息股表現

香港公布與內地、澳門通關細則，消費股升、賭股個別發展。濠賭股新濠國際發展（0200）收報9.2元，升1.77%；美高梅中國（2282）創52周高，見10.68元，收報10.24元，跌0.97%；澳博（0880）收報4.81元，升0.42%；永利澳門（1128）收報9.39元，跌0.74%；銀河娛樂（0027）創52周高，見54.9元，收報52.9元，跌2.49%；金沙中國（1928）創52周高，見29.1元，收報27.8元，跌0.89%；信德（0242）收報1.82元，升0.55%。

多隻消費股創新高，周大福（1929）創52周高，見18.16元，收報17.28元，升1.65%；六福集團（0590）創52周高，見27.9元，收報27.1元，升2.26%；新秀麗（1910）創52周高，見22.85元，收報22.5元，升2.97%；莎莎國際（0178）創52周高，見2元，收報1.92元，跌3.03%。中國中免（1880）創上市新高，見246元，收報243.2元，升6.29%。大部分均向上，普拉達（1913）收報47.1元，升1.73%；周生生（0116）收報11.3元，升2.17%；英皇鐘錶珠寶（0887）收報0.191元，升1.06%；謝瑞麟（0417）收報1.25元，升5.93%；寶光實業（0084）收報0.071元，升2.9%。

內房近日獲國策支持而抽升，但時代中國（1233）未付兩筆境外票據到期利息，內房有回吐。中海外（0688）收報21.95元，跌1.13%；龍湖（0960）收報27元，無升跌；華潤置地（1109）收報37.75元，升0.13%；碧桂園（2007）收報2.86元，跌1.04%。非藍籌內房，時代中國（1233）收報1.58元，跌2.47%；旭輝（0884）收報1.27元，跌1.55%；明發（0846）收報0.36元，跌16.28%；合景泰富（1813）收報2.06元，升4.57%。

中銀保監：友邦人壽等4公司存在償付能力數據不真實問題。友邦（1299）創52周高，見93.65元，收報89.1元，跌2.46%。

保誠（2378）：料內地訪客來港買保險漸進復蘇。收報115.9元，升2.02%。

今早及隔晚消息股表現

美東汽車（1268）折讓12%配股 籌10億。收報16元，跌6.65%。

錦欣生殖（1951）折讓8%配股 籌11.6億。收報7.09元，跌3.01%。

森松國際（2155）折讓12%配股 籌6.5億。收報9.03元，跌4.65%。

鼎豐（6878）主席吳志忠逾3億股遭斬倉，復牌後曾跌四成。創上市新低，見0.128元，收報0.154元，跌28.04%。

復星旅文（1992）：元旦假期多項業務表現勝去年。收報12.42元，升7.81%。

復星醫藥（2196）伙京東健康（6618）及阿里健康（0241），開通來港自費接種復必泰二價疫苗。復星醫藥收報26.65元，升4.31%。京東健康（6618）收報71.8元，跌2.91%。阿里健康（0241）收報7.24元，跌2.16%。

「陸叔」首次披露在嘉泓物流（2130）持股增至超過5%。收報8.65元，升2%。

乘聯會：內地2022年乘用車零售按年增長1.8%，料今年國內零售0增長。汽車股普遍向上，吉利（0175）收報12.38元，升2.82%；比亞迪（1211）收報207.8元，升2.36%；華晨中國（1114）收報4.88元，升1.24%；廣汽集團（2238）收報5.51元，升2.23%；東風集團股份（0489）收報4.63元，升2.21%；長城汽車（2333）收報10.38元，升1.96%；北京汽車（1958）收報2.24元，跌1.32%；慶鈴汽車股份（1122）收報1.05元，升1.94%；小鵬（9868）收報44元，升6.54%；五菱（0305）收報0.88元，升1.15%；理想汽車（2015）收報89.3元，升5.99%；蔚來集團（9866）收報81.9元，升5.61%；零跑（9863）收報29.5元，升3.15%。

聯交所譴責福森藥業（1652）未公布關連交易，涉款2.58億元人民幣。收報1.38元，升0.73%。

包浩斯（0483）同店銷售第三財季按年下跌兩成。收報0.54元，跌3.57%。

碧桂園（2007）12月合同銷售金額跌2.4%。收報2.86元，跌1.04%。

港科探索（1137）去年全年GMV為82.8億，按年升26%。港科探索：今年GMV目標88至92億，英無人店延至第二季推出。收報5.88元，升2.98%。

破頂股表現

破頂股包括，中國中免（1880）創上市新高，見246元，收報243.2元，升6.29%；騰訊音樂（1698）創上市新高，見36.65元，收報36元，升0.42%；360數科（3660）創上市新高，見95.4元，收報91.6元，升4.15%；金山雲（3896）創上市新高，見3.88元，收報3.3元，升12.24%；建發（1908）創上市新高，見24.5元，收報24.45元，升4.94%；南航（1055）創52周高，見5.59元，收報5.59元，升2.95%；中國科培（1890）創52周高，見3.45元，收報3.36元，升2.13%；美高梅中國（2282）創52周高，見10.68元，收報10.24元，跌0.97%；銀河娛樂（0027）創52周高，見54.9元，收報52.9元，跌2.49%；金沙中國（1928）創52周高，見29.1元，收報27.8元，跌0.89%；周大福（1929）創52周高，見18.16元，收報17.28元，升1.65%；六福集團（0590）創52周高，見27.9元，收報27.1元，升2.26%；新秀麗（1910）創52周高，見22.85元，收報22.5元，升2.97%；莎莎國際（0178）創52周高，見2元，收報1.92元，跌3.03%；三生製藥（1530）創52周高，見8.81元，收報8.6元，升2.63%。

破底股方面

10隻股份創上市新低，其中十隻包括，艾伯科技（2708）低見1.1元，收報1.34元，升11.67%；大豐港（8310）低見0.076元，收報0.098元，升13.95%；卡賓（2030）低見0.97元，收報1元，無升跌；智雲健康（9955）低見11.1元，收報11.12元，跌14.06%；雙財莊（2321）低見0.43元，收報0.43元，跌5.49%；老恒和（2226）低見0.83元，收報0.83元，跌6.74%；高視醫療（2407）低見45元，收報48元，跌6.89%；濠暻科技（2440）低見1.35元，收報1.4元，跌2.78%；山東博安生物（6955）低見17.94元，收報17.94元，跌9.21%；鼎豐（6878）低見0.128元，收報0.154元，跌28.04%。

4隻股份創52周低，包括宏光（6908）低見2.84元，收報2.84元，跌3.07%；銀建國際（0171）低見0.31元，收報0.335元，升3.08%；寰宇娛樂（1046）低見0.3元，收報0.305元，跌15.28%；星凱（1166）低見0.047元，收報0.051元，升2%。

異動股

上升異動股，包括，特海國際（9658）收報12.04元，升25.42%；傳遞娛樂（1326）收報0.092元，升24.32%；煜盛（1859）收報0.32元，升23.08%；冠軍科技集團（0092）收報0.076元，升20.63%；壹賬通金融科技（6638）收報1.65元，升17.86%；和鉑醫藥（2142）收報3.43元，升16.27%；雲音樂（9899）收報99.75元，升16.26%；太和控股（0718）收報0.075元，升15.38%；朝聚眼科（2219）收報5.04元，升15.33%；皇朝家居（1198）收報2.27元，升14.65%；復銳醫療（1696）收報11.4元，升14.34%。

下跌異動股，包括，鼎豐（6878）創上市新低，見0.128元，收報0.154元，跌28.04%；金貓銀貓（1815）收報0.48元，跌20%；明發（0846）收報0.36元，跌16.28%；寰宇娛樂（1046）見52周低0.3元，收報0.305元，跌15.28%；銀濤（1943）收報0.79元，跌14.13%；智雲健康（9955）創上市新低，見11.1元，收報11.12元，跌14.06%；華融金控（0993）收報0.115元，跌12.21%；意馬國際（0585）收報0.335元，跌11.84%；亨得利（3389）收報0.244元，跌11.27%；中國置業（0736）收報0.188元，跌10.48%；山東博安生物（6955）創上市新低，見17.94元，收報17.94元，跌9.21%。

 

其他報道

友邦：已準備好通關 今年計劃聘5000名財務策劃顧問

理柏：強積金去年整體蝕15.67% 12月按月持平

中銀保監：友邦人壽等4公司存在償付能力數據不真實問題

香港寬頻：為50間社營作網絡風險評估 有32％屬中至高風險

大和：港科探索去年12月GMV勝預期 上調目標價至6.3元 

IMF第一副總敦促聯儲局今年繼續加息

保誠：料內地訪客來港買保險漸進復蘇

半日沽空金額166億 恒生中國企業沽空金額最多

渣打：網上預訂新鈔名額已滿 今起至周六提前至早上8時提供換新鈔服務

【有片：埋身擊】美科技股不宜心急買入

曾升602點 恒指半日升210點 阿里、騰訊撐市 內房賭股回軟