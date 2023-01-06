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中銀香港：過去5個月跨境客戶新開戶數目按年升15%

本港將於1月8日實施首階段與內地通關，中銀香港個人金融及財富管理部副總經理劉賽麗表示，中銀香港預計農曆新年後兩地流動會更加活躍，並將帶動該行2023年的跨境業務增長。受惠早前香港推行「0+3」檢疫安排，截止12月底，過去5個月跨境客戶新開戶數目較去年同期上升超過15%。

劉賽麗續指，中銀香港於多個重要口岸及標誌性地點，設立共9家跨境理財服務中心，並增設跨境服務大使。此外，中銀香港與中國銀行內地分行合作，自去年5月以來，推出一系列線上優化措施，協助客戶遙距更新資料及重啟內地賬戶等。截至去年11月底，累計超過1.2萬名客戶透過中銀香港見證服務及中國銀行深圳分行的電子平台，更新證件資料記錄。

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