劉賽麗續指，中銀香港於多個重要口岸及標誌性地點，設立共9家跨境理財服務中心，並增設跨境服務大使。此外，中銀香港與中國銀行內地分行合作，自去年5月以來，推出一系列線上優化措施，協助客戶遙距更新資料及重啟內地賬戶等。截至去年11月底，累計超過1.2萬名客戶透過中銀香港見證服務及中國銀行深圳分行的電子平台，更新證件資料記錄。

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