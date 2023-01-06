越秀交通基建（1052）宣布，投資「廣州北二環」高速改擴建項目，以應對目前該公路車流量大致飽和的情況，透過改擴建能提升道路通行能力。越秀交通就該項目將投資170億元人民幣，當中有七成資金透過銀行貸款，三成資金由股東出資。
越秀交通表示，投資「北二環」能增加大灣區的優質資產，鞏固最重要營收，改擴建可以延長經營權期限，剩下的收費年限能大幅延長最多至2053年，極大提升公司的可持續經營能力。
越秀交通表示，北二環高速的路費收入在歷年越秀交通控股的各條高速中佔比均為最高，以2021年業績來看，北二環公路收入比例達30.7%，是次廣州北二環高速改擴建項目股權投資內部回報率約為7.2%。因此，廣州北二環高速改擴建項目完成後能提高公司的收入潛力。
越秀交通副總經理潘勇強表示，北二環高速項目建設能提升廣州粵港澳大灣區中心城市地位、深化珠三角城市戰略合作有著重要意義。潘勇強指，該項目將於今年6月動工，將於2028年完工，其後便能展開公路收費業務。
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