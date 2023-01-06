復星醫藥指出，隨著內地與香港逐步有序全面恢復往來，赴港接種復必泰疫苗將成為民眾防疫新選擇，復星健康平台今日起正式開啟復必泰二價疫苗赴港接種預約，亦與京東健康（6618）、美團（3690）、阿里健康（0241）、百度健康、微醫、春雨醫生等平台陸續開展合作，用戶可通過以上平台進行線上預約，預約成功後即可赴港自費接種復必泰二價疫苗。復星健康作為復必泰疫苗內地首個履約服務平台，已與香港多家醫療機構及診所達成戰略合作關係，將為內地居民赴港接種復必泰疫苗提供一站式便捷服務。

集團表示，復必泰二價疫苗在2022年12月獲香港衛生署正式註冊為藥品/製品（生物製品），用於12歲及以上人群的加強接種，是已上市復必泰BNT162b2的迭代和補充，有效應對Omicron變異株。

復星醫藥今日收市報26.45元，跌0.75%。

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