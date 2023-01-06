復星醫藥（2196）公布，自今日（6日）起為香港私營醫療體系供應復必泰二價疫苗，有需要人士可在提供復必泰二價疫苗的診所或醫療機構進行自費接種。
復星醫藥指出，隨著內地與香港逐步有序全面恢復往來，赴港接種復必泰疫苗將成為民眾防疫新選擇，復星健康平台今日起正式開啟復必泰二價疫苗赴港接種預約，亦與京東健康（6618）、美團（3690）、阿里健康（0241）、百度健康、微醫、春雨醫生等平台陸續開展合作，用戶可通過以上平台進行線上預約，預約成功後即可赴港自費接種復必泰二價疫苗。復星健康作為復必泰疫苗內地首個履約服務平台，已與香港多家醫療機構及診所達成戰略合作關係，將為內地居民赴港接種復必泰疫苗提供一站式便捷服務。
集團表示，復必泰二價疫苗在2022年12月獲香港衛生署正式註冊為藥品/製品（生物製品），用於12歲及以上人群的加強接種，是已上市復必泰BNT162b2的迭代和補充，有效應對Omicron變異株。
復星醫藥今日收市報26.45元，跌0.75%。
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