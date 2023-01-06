積金局主席劉麥嘉軒表示，承辦商稱是因為疫情令人手短缺和流失，已要求承辦商填補空缺，當局和積金易平台公司亦加緊監督和跟進承辦商追趕進度，據承辦商預計，對如期在2025將全數強積金帳戶遷入積金易平台審慎樂觀和有信心。

據承辦商估計，原訂在今年上半年完成的系統測試，要延至今年下半年完成，首批5間強積金受託人原訂在今年6月至8月遷入平台則延至2024年初才能開始。

積金局行政總監鄭恩賜表示，對承辦商很有可能未能按合約原定時間表完成並且交付系統，表示非常不滿和遺憾，積金易平台公司會按合約條款向承辦商作出跟進，亦已根據合約規定向承辦商發出口頭和書面警告，明確表示保留合約條款下的追究權利，包括採取法律行動及要求賠償。當局亦已要求承辦商聘請獨立專業顧問公司，就承辦商建議的補救方案進行可行性評估，並直接向當局報告。

電訊盈科企業方案發言人回覆本報：「受疫情及人才短缺問題影響，積金易平台構建出現滯後。我們會積極追趕構建進度，目標維持在2025年將所有強積金計劃加入平台。」

對於會否影響強積金對沖在2025年實施，劉麥嘉軒指為僱主設立的專項儲蓄戶口計劃只是取消對沖的輔助措施，並非實施對沖的必要條件，而取消對沖的法例已於去年6月獲立法會通過，積金易平台延後亦不會影響政府為低收入僱員代供強積金的措施安排和時間表。

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