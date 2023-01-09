港元拆息普遍向上。與樓按相關的一個月HIBOR終止14連跌，升1.59點子至3.53905%，是1月5日後最高，當日報3.57744%。短線拆息抽升。
港元現報7.8076元貶值4點子，曾貶值最多11點子，報7.8083元，亦曾升值最多18點子，報7.8054元。
短線拆息方面，隔夜HIBOR升23.44點子至2.21429%，是2022年12月30日後新高；1星期HIBOR升9.89點子至2.76345%，是2022年12月30日後新高；2星期HIBOR升14.42點子至3.06875%，是1月3日後新高。
中長線拆息方面，3個月期HIBOR跌5.02點子至4.39631%；6個月期HIBOR升3.29點子至4.93458%；12個月期HIBOR升0.77點子至5.20839%。
美元指數現報103.61貶值0.269點或0.26%。
美元1個月期LIBOR報4.40157%，港元1個月期HIBOR減美元1個月期LIBOR的利差為-0.8625%，終止連續4日擴闊，利差是2023年1月05日後最高，當日差距為-0.8177%
對上一次終止連續4日擴闊，是2022年12月13日，當日利差報0.6202%。
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