港元現報7.8076元貶值4點子，曾貶值最多11點子，報7.8083元，亦曾升值最多18點子，報7.8054元。

短線拆息方面，隔夜HIBOR升23.44點子至2.21429%，是2022年12月30日後新高；1星期HIBOR升9.89點子至2.76345%，是2022年12月30日後新高；2星期HIBOR升14.42點子至3.06875%，是1月3日後新高。

中長線拆息方面，3個月期HIBOR跌5.02點子至4.39631%；6個月期HIBOR升3.29點子至4.93458%；12個月期HIBOR升0.77點子至5.20839%。

美元指數現報103.61貶值0.269點或0.26%。

美元1個月期LIBOR報4.40157%，港元1個月期HIBOR減美元1個月期LIBOR的利差為-0.8625%，終止連續4日擴闊，利差是2023年1月05日後最高，當日差距為-0.8177%

對上一次終止連續4日擴闊，是2022年12月13日，當日利差報0.6202%。

其他報道

移卡去年總商戶交易量增逾7倍 股價曾升逾兩成創一年新高

衛健委梁萬年：農曆新年出現第二波、第三波新冠感染機會較小

騰訊遊戲：寒假暨春節假期 未成年人最多玩14小時遊戲

長榮海運據報向台灣員工發50個月花紅

天齊鋰業1.36億澳元 收購澳洲鋰礦公司

高盛據報將在本周三裁員約3200人

騰訊調整購股權行使價及股份獎勵所涉數量

滬深三大指數高開 人行進行20億人幣逆回購

恒指今早高開304點 科指升1.5% 10天線逼近250天線 阿里升3% 粉筆升6%

鷹普精密發盈喜 全年多賺43至56%

紅星美凱龍：廈門建發擬受讓控股股東潛在股權

玄武雲中標珠江啤酒採購項目 合約金額791萬人幣

港股ADR升362點 夜期高水403點 美期亞股升 新股粉筆上市

螞蟻集團：專注整改和業務升級 無計劃啟動上市

聯想控股已減持東航物流2.8%套現7.3億 擬續減持

建滔集團、建滔積層板發盈警 純利降逾58%

北水增持國美 減持天譽