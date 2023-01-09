在岸人民幣曾升值最多0.6%，升值至6.7872元，是2022年8月18日6.7767元後最強，現報6.7899元，升值0.56%，暫連續升值4日，累計升值0.1251元，對上一次連續升值4日是2022年11月15日。

離岸人民幣曾升值最多0.57%，升值至6.7915元，是2022年8月18日6.785元後最強。現報6.7942元，升值0.53%。暫連續升值5日，累計升值0.1328元，對上一次連續升值5日是2022年12月5日。

隔夜人民幣因美元指數自高位回落而加速升值，人民幣兌美元中間價較上日調升647個點設在6.8265元，但較市場預期偏弱44個點，為去年11月11日以來最大偏弱幅度，顯露出些許穩定信號。

國際投銀高盛於上周五晚間發表的報告中將1年後人民幣匯率預測價位自6.90元調升至6.50元，以體現中國退出疫情防控後經濟強勁重開。中金公司在匯率周報中預測，美元/人民幣跌破200天均線，中美經濟錯位的預期可能繼續引導跨境資本流入，不能排除匯率短期進一步升值的可能性，本周預測區間為6.70-6.90元。

彭博社報道，「今天中間價調升幅度很大，所以比市場預期稍微偏弱也不是特別出乎意料」，澳新銀行外匯策略師Irene Cheung預計，農曆新年前的季節性結匯還會繼續發力，在岸人民幣兌美元匯率在升破6.80元後預計還有進一步上漲空間。

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