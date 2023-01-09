恒指半日升336點或1.6%，報21328點，大市成交金額859億元；國指升123點或1.73%，報7267點。恒生科技指數收報4556點，升2.82%。

藍籌股成交金額397.51億元，佔大市成交46.27%；科指成份股成交金額246.87億元，佔大市成交28.73%；國指成份股成交金額324.78億元，佔大市成交37.8%。

阿里巴巴（9988）、騰訊（0700）、匯控（0005）貢獻恒指較多。友邦（1299）、美團（3690）、中海外（0688）拖累大市。

藍籌46隻升，24隻下跌，6隻無升跌。小米（1810）升8.01%，收報12.14元，是升幅最大的藍籌，碧桂園服務（6098）跌4.56%，收報20.95元，是跌幅最大的藍籌。

恒生科技指數成份股26隻升，3隻下跌，1隻無升跌。升幅最大的是閱文（0772）收報40.2元，升9.39%；跌幅最大的是小鵬（9868）收報39.1元，跌4.63%。

恒指10天線(20300.44點)逼近250天線(20344.67點)，科指10天線(4292.56點)逼近250天線(4330.47點)。

北水南下合計淨流出0.51億元，較上日減少96.19%，連續第2日流出，累計流出-13.95億元。南水北上合計淨流入43.29億元人民幣，較上日減少28.64%，連續第4日流入，累計流入249.93億元。

指數即市表現

恒指曾升最多2.28%，是1月5日後最大升幅，當日升幅為2.9%。今曾高見21470.69點，是2022年7月11日21470.77點後最高。

科指曾升最多3.45%，是1月5日後最大升幅，當日升幅為3.93%。今曾高見4583.81點，是1月5日4601點後最高。

國指曾升最多2.45%，是1月5日後最大升幅，當日升幅為3.13%。今曾高見7318.73點，是2022年7月11日7467.57點後最高。

個股表現

中國天然氣（0931）啟用黃岡液化天然氣反輸項目。收報0.37元，升10.45%。

移卡（9923）去年總商戶交易量增逾7倍，股價曾升逾兩成創一年新高。創52周高，見33.8元，收報31.45元，升11.72%。

天齊鋰業（9696）1.36億澳元，收購澳洲鋰礦公司。收報62元，升3.51%。

鷹普精密（1286）發盈喜，全年多賺43至56%。收報2.54元，升12.89%。

紅星美凱龍（1528）：廈門建發擬受讓控股股東潛在股權。收報3.18元，升19.1%。

玄武雲（2392）中標珠江啤酒採購項目，合約金額791萬人幣。收報3.12元，升4%。

粉筆（2469）上市，定價9.9元。創上市新高，見11.62元，平上市低位9.9元，收報11.28元，升13.94%。

螞蟻集團：專注整改和業務升級 無計劃啟動上市。阿里巴巴（9988）發通告證馬雲不再控制螞蟻逾五成投票權。收報109.6元，升7.87%。

聯想控股（3396）已減持東航物流2.8%套現7.3億，擬續減持。收報9.21元，升4.07%。

建滔集團（0148）、建滔積層板（1888）發盈警，純利降逾58%。建滔集團收報26.5元，無升跌。建滔積層板（1888）收報8.63元，跌0.8%。

數碼通電訊（0315）旗下SmarTone：5G上台送內地電話號碼漫遊數據。創52周高，見5.09元，收報5.07元，升3.26%。

財經花生｜和記電訊（0215）旗下嘅3香港請「小蜜蜂」，7間門市推活動有機會贏來回機票。收報1.27元，升1.6%。

耀才（1428）首九個月盈利微跌3%。收報2元，無升跌。

珠船（0560）：周日起陸續恢復港澳客運碼頭、中國客運碼頭往返內地各口岸航班。收報1.15元，無升跌。

鼎豐（6878）主席吳志忠周二被斬倉只套回逾8000萬，今成交高達百億股破紀錄。收報0.25元，升4.17%。

碧服（6098）總裁減持套現3660萬。收報20.95元，跌4.56%。

龍光（3380）據報擬2月中旬前敲定境外重組方案條款。收報1.34元，跌3.6%。

中遠海運港口（1199）：各方仍冀達成收購德國漢堡集裝箱碼頭。收報6.27元，升0.32%。

越秀交通（1052）潘勇強﹕料內地3、4月過後交通流量可恢復至2019年疫前水平。收報4.53元，升3.66%。

復星醫藥（2196）：為港私營醫療體系供應復必泰二價疫苗。收報26.65元，升0.76%。

破頂股表現

破頂股包括，中海物業（2669）創上市新高，見10.7元，收報10.46元，升0.77%；新東方在線（1797）創上市新高，見61.2元，收報60.15元，升10.88%；名創優品（9896）創上市新高，見24.95元，收報24.55元，升9.6%；中國中免（1880）創上市新高，見246.8元，收報243.6元，升1.25%；洪九果品（6689）創上市新高，見39.4元，收報35.85元，升3.61%；建發（1908）創上市新高，見26.3元，收報24.75元，跌3.32%；粉筆（2469）創上市新高，見11.62元，平上市低位9.9元，收報11.28元，升13.94%；越秀服務（6626）創52周高，見4.6元，收報4.55元，升3.64%；中國科培（1890）創52周高，見3.77元，收報3.54元，跌1.67%；天立教育（1773）創52周高，見2.85元，收報2.83元，升8.85%；美高梅中國（2282）創52周高，見10.84元，收報10.54元，升3.54%；永利澳門（1128）創52周高，見9.97元，收報9.72元，升5.88%；百濟神州（6160）創52周高，見151.9元，收報151.7元，升4.84%；三生製藥（1530）創52周高，見8.85元，收報8.79元，升2.69%；康諾亞（2162）創52周高，見64.4元，收報64.05元，升3.39%；雅各臣（2633）創52周高，見1元，收報0.99元，無升跌；愛康醫療（1789）創52周高，見10.5元，收報10.5元，升8.47%。

破底股方面

4隻股份創上市新低，包括愛高集團（0328）低見0.028元，收報0.03元，跌14.29%；智雲健康（9955）低見9.01元，收報9.56元，跌14.64%；老恒和（2226）低見0.8元，收報0.83元，跌1.19%；濠暻科技（2440）低見1.31元，收報1.34元，跌1.47%。

異動股

上升異動股，包括，國美（0493）收報0.143元，升25.44%；創維集團（0751）收報5.03元，升22.68%；冠軍科技集團（0092）收報0.091元，升19.74%；卡賓（2030）收報1.16元，升19.59%；紅星美凱龍（1528）收報3.18元，升19.1%；雲鋒金融（0376）收報1.38元，升16.95%；遠大中國（2789）收報0.036元，升16.13%；東建國際（0329）收報1.62元，升15.71%；亞洲金融（0662）創52周高，見4.1元，收報4.1元，升15.49%；粉筆（2469）創上市新高，見11.62元，平上市低位9.9元，收報11.28元，升13.94%；雲智匯科技（1037）收報0.27元，升13.92%。

下跌異動股，包括，金禧國際（0091）收報0.186元，跌29.81%；傳遞娛樂（1326）收報0.07元，跌23.91%；1957 & Co.（8495）收報0.275元，跌23.61%；智雲健康（9955）創上市新低，見9.01元，收報9.56元，跌14.64%；愛高集團（0328）創上市新低，見0.028元，收報0.03元，跌14.29%；瑞風新能源（0527）收報0.05元，跌7.41%；福晟（0627）收報0.013元，跌7.14%；華電國際（1071）收報3.24元，跌6.9%；遠見控股（0862）收報0.11元，跌6.78%；漢思能源（0554）收報0.195元，跌6.7%；摩比發展（0947）收報0.224元，跌6.67%。

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