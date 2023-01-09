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2022年全職起薪點中位數升7.1%至1.5萬 零售業升幅最大

香港網上招聘平台Moovup今天公布最新數據指出，自2022年第五波疫情在3月有所好轉後，招聘需求持續一直上升，多個前線行業之間競相招攬員工，其中尤以零售及餐飲行業招聘活動最活躍；惟平台上求職的數目對比工作空缺自今年暑假後呈現下跌，隨著經濟逐步走出陰霾，內地與香港恢復通關，前線行業有望增加前線員工數目，惟僱主仍然面對工資及空缺上升等招聘困難。

2022年年初疫情第五波，平台招聘量由3月疫情最嚴峻時跌至低於2萬，逐步回升至11月的超過4萬，前線行業中以零售門市及餐飲業招聘活動最為活躍，若以去年底與去年3月進行比較，零售門市上升139%，餐飲業232%，保安及物業管理158%，美容及健身服務128%。

隨着本地經濟活動逐步恢復，金融市場獲支持，刺激工作機會增加，再加上香港與內地恢復通關，預計工資水平在2023年將隨著全球通脹嚴重而繼續面臨上升壓力。    

在2022年，按整體Moovup招聘數據來看，全職月薪起薪點中位數由年初14,000元，上升7.1%至年底15,000元，兼職時薪起薪點中位數亦由55元，上升9.1% 至60元。按主要行業來看，全職月薪起薪點中位數的升幅以零售最大，達11.1%；兼職時薪起薪點中位數則以餐飲和保安及物業管理升幅最大，達13.2%。兼職工資的升幅又較全職工資為大。

平台指出，在整體空缺數目進一步上升、失業率下降，勞動人口下降以及人口老化等，前線行業人手進一步緊張下，僱主將面對招聘困難及工資上漲等壓力。回顧過去三年，僱主招聘難度由2020年第一、二波期間的容易，難度逐步增加，至去年年底難度已恢復到疫情前的難度，甚至比起之前更難。

Moovup共同創辦人邱力迅表示，恢復通關後，內地勞工有望解決部份前線員工短缺的情況，不過長遠建議僱主與員工建立企業目標，給予員工足夠空間以發揮所長，並且繼續着重保留優秀的員工，以免生意上升卻「有工無人做」而限制生意額增加。

他又表示，目前越來越多的求職者亦希望額外尋找兼職工作、增加收入，所以建議僱主在營運安排方面亦可以作出更多彈性的安排，吸納更多兼職員工，成本也可以更靈活、以達至雙贏。

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