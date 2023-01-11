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前中國首富李河君據報遭錦州市公安局帶走 疑與錦州銀行有關

內媒報道，銷聲匿跡兩年多後，前中國首富、漢能控股集團創始人李河君，在去年12月下旬被錦州市公安局帶走。

據報，李河君被警方帶走是協助調查，事件可能與錦州銀行有關。錦州銀行此前披露的招股說明書顯示，該銀行與漢能的資金關係規模總計為94.61億元人民幣，分為與漢能掛鉤的受益權轉讓計劃、錦州銀行發行的非保本型理財產品、錦州銀行發行的保本型理財產品三種。並承認其中附有信貸風險敞口淨額27.7億元。

漢能官網曾顯示，李河君1967年8月出生於中國廣東省河源市。 1989年，其向自己大學老師借款5萬元創立漢能集團。2015年初，李河君以1600億元身家成功登頂「2015年胡潤全球富豪榜」，身家超馬雲、王健林成為胡潤百富榜第12位中國首富。

不過，漢能旗下上市公司漢能薄膜(當時上市編號:0566)因涉嫌市場操縱一案被香港證監會查處，該公司股價重挫近47%，市值瞬間蒸發1440億，李河君也因此失落首富寶座。當年7月，港交所應香港證監會指令，停止漢能薄膜發電股份買賣。

 

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