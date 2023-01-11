據報，李河君被警方帶走是協助調查，事件可能與錦州銀行有關。錦州銀行此前披露的招股說明書顯示，該銀行與漢能的資金關係規模總計為94.61億元人民幣，分為與漢能掛鉤的受益權轉讓計劃、錦州銀行發行的非保本型理財產品、錦州銀行發行的保本型理財產品三種。並承認其中附有信貸風險敞口淨額27.7億元。

漢能官網曾顯示，李河君1967年8月出生於中國廣東省河源市。 1989年，其向自己大學老師借款5萬元創立漢能集團。2015年初，李河君以1600億元身家成功登頂「2015年胡潤全球富豪榜」，身家超馬雲、王健林成為胡潤百富榜第12位中國首富。

不過，漢能旗下上市公司漢能薄膜(當時上市編號:0566)因涉嫌市場操縱一案被香港證監會查處，該公司股價重挫近47%，市值瞬間蒸發1440億，李河君也因此失落首富寶座。當年7月，港交所應香港證監會指令，停止漢能薄膜發電股份買賣。

其他報道

鼓勵生育 深圳研究家庭每胎可領補貼3年

香港快運轉新Logo、新制服和機身設計 目標今年招聘逾300名空中服務員

摩通上調香港寬頻評級至「增持」 與中電信並列為大中華區首選

半日沽空金額104億 阿里沽空金額最多

恒指半日升218點 北水轉流入 阿里見半年高

國泰：施維新辭任非常務董事 明日生效

滬指一枝獨秀 半日升0.2%

港元拆息全線向下 隔夜息跌51點子 1個月HIBOR見近兩個月低

耶倫據報同意續擔任財政部長

專家料中國人口去年出現幾十年來首次萎縮 或削弱經濟增長潛力