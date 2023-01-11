moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 企業天地 創科新經濟 行銷新意思 企業營商 數碼營銷 卓越財經大獎

即時財經新聞

香港快運新空姐服可改穿長褲和運動鞋 上半年接收首架A321neo客機

香港快運（ HK Express）今日宣布，全新品牌定位「Gotta Go」，公司標誌、機身塗裝以至機艙服務員制服均有新設計。新品牌標誌中看起來像小寫字母「e」，象徵一段由 HK Express 展開的「旅程」，繼續運用標誌性的紫色，「e」字末端以藍色結束，以代表HK Express為每一位旅客的個人化旅程帶來新鮮的體驗。

在空中服務員制服方面，以休閒時尚為主，下身方面更打破過去多項傳統。女性機艙服務員制服繼續以紫色作為主色調，提供褲款的選擇，女性機艙服務員可就自己個性選擇裙或褲配搭。 女性機艙服務員制服上身著紫色西裝，下身著可著黑紫色的百褶裙或紫色窄腳西褲。男性機艙服務員制服則以黑白配搭為主，上身白色休閒西裝外套，下身配黑色窄腳西褲。男性和女性機艙服務員穿著白鞋，取代傳統的皮鞋，以增強員工自我表達個性機會和工作時更為方便。新制服中亦加入舊制服的回收物料，以突顯可持續概念。

香港快運表示，今年上半年將迎接首架A321neo客機，品牌的機隊亦會陸續採用全身機身塗裝。

香港快運的今日新品牌發布會又邀請男星魏浚笙（Jeffrey ）出席活動，他表示，機身塗裝簡單直接呈現品牌形象，「簡單就是美」。他又透露，現時最想去日本購物，同時當地的美食亦相當吸引。

其他報道

前中國首富李河君據報遭錦州市公安局帶走 疑與錦州銀行有關

日本央行：未穩定2%通脹目標 不會退出量寬

鼓勵生育 深圳研究家庭每胎可領補貼3年

香港快運轉新Logo、新制服和機身設計 目標今年招聘逾300名空中服務員

摩通上調香港寬頻評級至「增持」 與中電信並列為大中華區首選

半日沽空金額104億 阿里沽空金額最多

恒指半日升218點 北水轉流入 阿里見半年高

國泰：施維新辭任非常務董事 明日生效

滬指一枝獨秀 半日升0.2%

港元拆息全線向下 隔夜息跌51點子 1個月HIBOR見近兩個月低

耶倫據報同意續擔任財政部長

專家料中國人口去年出現幾十年來首次萎縮 或削弱經濟增長潛力