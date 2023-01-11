香港快運（ HK Express）今日宣布，全新品牌定位「Gotta Go」，公司標誌、機身塗裝以至機艙服務員制服均有新設計。新品牌標誌中看起來像小寫字母「e」，象徵一段由 HK Express 展開的「旅程」，繼續運用標誌性的紫色，「e」字末端以藍色結束，以代表HK Express為每一位旅客的個人化旅程帶來新鮮的體驗。
在空中服務員制服方面，以休閒時尚為主，下身方面更打破過去多項傳統。女性機艙服務員制服繼續以紫色作為主色調，提供褲款的選擇，女性機艙服務員可就自己個性選擇裙或褲配搭。 女性機艙服務員制服上身著紫色西裝，下身著可著黑紫色的百褶裙或紫色窄腳西褲。男性機艙服務員制服則以黑白配搭為主，上身白色休閒西裝外套，下身配黑色窄腳西褲。男性和女性機艙服務員穿著白鞋，取代傳統的皮鞋，以增強員工自我表達個性機會和工作時更為方便。新制服中亦加入舊制服的回收物料，以突顯可持續概念。
香港快運表示，今年上半年將迎接首架A321neo客機，品牌的機隊亦會陸續採用全身機身塗裝。
香港快運的今日新品牌發布會又邀請男星魏浚笙（Jeffrey ）出席活動，他表示，機身塗裝簡單直接呈現品牌形象，「簡單就是美」。他又透露，現時最想去日本購物，同時當地的美食亦相當吸引。
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