梁鳳儀認為，發行虛擬資產投資產品的機構需明確向投資者解釋，例如產品是否適合投資者、當中的風險是否了解等。她指出，監管當局於2018年引入虛擬資產監管框架，並向交易平台發牌，目前正計劃修例監管「虛擬資產服務商牌照」，並將有會更詳細的規管，包括風險管理、安全要求，料由明年中開始實施，監管將與之前發牌規管的平台看齊。

至於其他虛擬資產投資產品，梁鳳儀指，例如虛擬貨幣期貨已在芝加哥交易所上市，並有相關流動性，交易對手風險（Counterparty Risk）已大幅減低，由於本港在虛擬資產上是起步階段，首先推出的是較安全及低風險的產品，如ETF。

梁鳳儀續稱，證監會在監管上亦會便利銀行及金融機構進行數碼化，在保障安全性底下，證監會允許數據資料庫儲存在雲端上，她強調，監管會與時並進，當局已向大約10家機械理財顧問公司批出牌照。

梁鳳儀提到，ETF通開通以來，5隻ETF日均成交金額已超過20億元。早前亦宣布擴容互聯互通，將在港上市的國際公司納入港股通範圍。證監會將會與金管局及內地探討繼續擴大納入範圍，內地與香港通關後，兩地人員來往將會更方便、更頻密，料將有利開放更多元化的產品。

其他報道

安踏、FILA 第四季零售負增長

莎莎第三財季零售及批發業務營業額跌12% 港澳營業額跌6.9%

渣打：今年下半年環球經濟前景較上半年佳

全日沽空金額255.51億 比率升至15.4% 阿里沽空金額最多 增1.5倍

會財局：去年尾核數師辭任按年減少15%

UNIQLO母企迅銷日員工加薪約四成 門市員工月薪升至1.77萬元 高過港員工

恒指收市升104點 成交增26% 近一周最多 北水轉流入

瑞銀：港股下半年表現較好 料恒指目標價23600點

陳茂波：今年香港經濟氣氛較好 不會因赤字而賤價賣地

內地改善優質房企資產負債表計劃名單據報出爐 包括龍湖碧桂園

京東方據報計劃投資4億美元 在越南建兩家工廠

滬深三大指數低收 滬指連跌兩個交易日

【有片：投資王道】王弼：今年股巿進入儲貨期

香港快運新空姐服可改穿長褲和運動鞋 上半年接收首架A321neo客機

HOME+結束網購服務

前中國首富李河君據報遭錦州市公安局帶走 疑與錦州銀行有關

日本央行：未穩定2%通脹目標 不會退出量寬

鼓勵生育 深圳研究家庭每胎可領補貼3年

香港快運轉新Logo、新制服和機身設計 目標今年招聘逾300名空中服務員

摩通上調香港寬頻評級至「增持」 與中電信並列為大中華區首選

半日沽空金額104億 阿里沽空金額最多

恒指半日升218點 北水轉流入 阿里見半年高