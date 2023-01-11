證券及期貨事務監察委員會行政總裁梁鳳儀今日出席亞洲金融論壇時表示，近年虛擬資產動盪，早前虛擬資產交易平台FTX倒閉，監管機構更需做好風險管理，尤其在投資者的保障上，做好安全監管。早前兩隻掛鉤虛擬資產貨幣的ETF已順利在港交所上市，最近證監會亦已審批了第三隻相關ETF，並即將於港交所上市。
梁鳳儀認為，發行虛擬資產投資產品的機構需明確向投資者解釋，例如產品是否適合投資者、當中的風險是否了解等。她指出，監管當局於2018年引入虛擬資產監管框架，並向交易平台發牌，目前正計劃修例監管「虛擬資產服務商牌照」，並將有會更詳細的規管，包括風險管理、安全要求，料由明年中開始實施，監管將與之前發牌規管的平台看齊。
至於其他虛擬資產投資產品，梁鳳儀指，例如虛擬貨幣期貨已在芝加哥交易所上市，並有相關流動性，交易對手風險（Counterparty Risk）已大幅減低，由於本港在虛擬資產上是起步階段，首先推出的是較安全及低風險的產品，如ETF。
梁鳳儀續稱，證監會在監管上亦會便利銀行及金融機構進行數碼化，在保障安全性底下，證監會允許數據資料庫儲存在雲端上，她強調，監管會與時並進，當局已向大約10家機械理財顧問公司批出牌照。
梁鳳儀提到，ETF通開通以來，5隻ETF日均成交金額已超過20億元。早前亦宣布擴容互聯互通，將在港上市的國際公司納入港股通範圍。證監會將會與金管局及內地探討繼續擴大納入範圍，內地與香港通關後，兩地人員來往將會更方便、更頻密，料將有利開放更多元化的產品。
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