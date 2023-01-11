達摩院指出，雙引擎智能決策是另一項重要的新興技術。借助運籌優化和機器學習，雙引擎智能決策可於大規模實時電力調度、港口吞吐管理、機場停機安排、製造工藝等多個領域實現動態、全面、及實時的資源配置，還可助企業提升營運效率。此外，雲計算及安全仍將是企業數字化轉型的重要議題。隨著安全技術與雲計算的緊密結合，安全服務將更原生化、平台化和智能化。

達摩院發布的其他科技趨勢預測包括多模態預訓練大模型、芯粒（Chiplet）、存算一體、軟硬融合雲計算體系架構、端網融合的可預期網絡、計算光學成像以及大規模城市數字孿生。達摩院預計，這些技術將加速突破，並於經濟和社會方面對各核心行業產生積極影響。

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