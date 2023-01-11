moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 企業天地 創科新經濟 行銷新意思 企業營商 數碼營銷 卓越財經大獎

即時財經新聞

阿里達摩院：2023年生成式AI將進一步發展

阿里巴巴（9988）達摩院今天發布年度10大科技趨勢預測，其中受關注的生成式AI（人工智能）預計將進一步發展，不斷拓寬應用邊界並將為數字化內容的製作方式帶來變革。達摩院認為，隨着技術的進步與成本的降低，生成式AI將成為一項普惠科技，提高內容創作的豐富度、創造性和效率。

達摩院指出，雙引擎智能決策是另一項重要的新興技術。借助運籌優化和機器學習，雙引擎智能決策可於大規模實時電力調度、港口吞吐管理、機場停機安排、製造工藝等多個領域實現動態、全面、及實時的資源配置，還可助企業提升營運效率。此外，雲計算及安全仍將是企業數字化轉型的重要議題。隨著安全技術與雲計算的緊密結合，安全服務將更原生化、平台化和智能化。

達摩院發布的其他科技趨勢預測包括多模態預訓練大模型、芯粒（Chiplet）、存算一體、軟硬融合雲計算體系架構、端網融合的可預期網絡、計算光學成像以及大規模城市數字孿生。達摩院預計，這些技術將加速突破，並於經濟和社會方面對各核心行業產生積極影響。

其他報道

快狗大股東GoGo Tech持股跌至4.1% 高峰期持逾16.6%

梁鳳儀：監管虛擬資產將著重投資者保障 已批第三隻掛鉤ETF

中海油今年資本開支料持平至多增100億元 9新項目投產

安踏、FILA 第四季零售負增長

莎莎第三財季零售及批發業務營業額跌12% 港澳營業額跌6.9%

渣打：今年下半年環球經濟前景較上半年佳

全日沽空金額255.51億 比率升至15.4% 阿里沽空金額最多 增1.5倍

會財局：去年尾核數師辭任按年減少15%

UNIQLO母企迅銷日員工加薪約四成 門市員工月薪升至1.77萬元 高過港員工

恒指收市升104點 成交增26% 近一周最多 北水轉流入

瑞銀：港股下半年表現較好 料恒指目標價23600點

陳茂波：今年香港經濟氣氛較好 不會因赤字而賤價賣地

內地改善優質房企資產負債表計劃名單據報出爐  包括龍湖碧桂園

京東方據報計劃投資4億美元 在越南建兩家工廠

滬深三大指數低收 滬指連跌兩個交易日

【有片：投資王道】王弼：今年股巿進入儲貨期

香港快運新空姐服可改穿長褲和運動鞋 上半年接收首架A321neo客機

HOME+結束網購服務

前中國首富李河君據報遭錦州市公安局帶走 疑與錦州銀行有關

日本央行：未穩定2%通脹目標 不會退出量寬

鼓勵生育 深圳研究家庭每胎可領補貼3年