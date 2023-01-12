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恒指收市升78點 科指跌1.3% 成交減少3% 北水轉流出

市場等待今晚公布的美國通脹數據，環球股市反覆但普遍變動不大，美匯、人民幣偏強，港匯偏弱，金價續貼近8個月高位。

恒指午後變動不大，今早高開163點，高位升262點，低位跌212點，全日高低波幅475點。

恒指收市升78點或0.36%，報21514點，大市成交金額1595億元，較上日減少3.78%；國指跌0.92點或0.01%，報7311點。恒生科技指數收報4487點，跌1.32%。

藍籌股成交金額809.89億元，佔大市成交50.77%；科指成份股成交金額477.17億元，佔大市成交29.91%；國指成份股成交金額716.06億元，佔大市成交44.89%。

友邦（1299）、匯控（0005）、建行（0939）貢獻恒指較多。騰訊（0700）、阿里巴巴（9988）、美團（3690）拖累大市。

藍籌51隻升，23隻下跌，2隻無升跌。比亞迪（1211）升5.25%，收報228.4元，是升幅最大的藍籌，碧桂園服務（6098）跌6.31%，收報20.05元，是跌幅最大的藍籌。

恒生科技指數成份股9隻升，21隻下跌。升幅最大的是網易（9999）收報130.7元，升3.73%；跌幅最大的是明源雲（0909）收報7.98元，跌7.21%。

恒指續高於10天線(20817.47點)、250天線(20324.95點)。科指曾下試10天線(4398.56點)，收市續高於10天、250天線(4319.69點)。

北水南下合計淨流出24.22億元，終止單日流入。南水北上合計淨流入95.45億元人民幣，較上日增加25.36%，連續第7日流入，累計流入513.24億元。

三大指數即日表現

恒指曾升最多1.23%，高見21698.94點，是2022年7月8日21961.75點後最高。今日收市報21514.1點，是2022年7月8日後收市新高，當日報21725.78點。連升2日，累計升182.64點，對上一次連升2日是1月3日。同時亦連續第3日陰燭，對上一次連續第3日陰燭是2022年12月21日。

科指曾跌最多2.78%，是2022年12月29日後最大跌幅。今曾低見4420.88點，是1月6日4395.15點後最低。今日收市報4487.07點，是1月6日後收市新低，當日報4431.12點。連跌3日，累計跌83.65點，對上一次連跌3日是2022年11月10日。連續第2日陰燭，對上一次連續第2日陰燭是1月6日。

國指曾升最多1.26%，高見7403.2點，今日收市報7311.84點，是2022年7月11日後收市新高，當日報7320.91點。連升2日，累計升48.21點，對上一次連升2日是1月3日。

個股表現

傳利潤指引遠遜預期，周黑鴨（1458）澄清：業務營運正常，未有任何處置股票計劃。收報4.24元，跌5.78%。

傳王鳳英接替何小鵬出任CEO，小鵬汽車（9868）：下半年啟動組織調整，現初見成效。小鵬收報38.35元，跌3.64%。

APOLLO出行（0860）158億購「WM Motor」配股支付，威馬將成大股東。收報0.233元，跌8.63%。

泉峰控股（2285）折讓11%配股，籌7.7億。收報40元，跌5.66%。

億華通（2402）今上市，定價60元。收報60元，無升跌。

萬達酒店發展（0169）：控股股東「萬達海外」悉數質押持股。收報0.29元，升3.57%。

嗶哩嗶哩（9626）完成發行ADR，集資3.9億美元。收報207.4元，跌4.69%。

陽光房地產（0435）7.48億向羅守輝收購西九匯購物商場。收報3.35元，升0.9%。

東風汽車（0489）全年銷量跌11％至246萬輛。收報4.62元，升0.43%。

快狗（2246）大股東GoGo，Tech持股跌至4.1%，高峰期持逾16.6%。收報3.68元，跌1.34%。

中海油（0883）今年資本開支料持平至多增100億元，9新項目投產。收報10.34元，升2.38%。

安踏（2020）公布，安踏、FILA，第四季零售負增長。收報112元，升2.1%。

莎莎（0178）第三財季零售及批發業務營業額跌12%，港澳營業額跌6.9%。收報1.82元，無升跌。

破頂股表現

破頂股包括，塗鴉智能（2391）創上市新高，見20.9元，收報20.2元，升6.2%；凌雄科技（2436）創上市新高，見13.16元，收報12.7元，升4.96%；3D Medicines（1244）創上市新高，見46.75元，收報46.7元，升17.04%；鴻騰（6088）創52周高，見2.5元，收報2.25元，升17.19%；亞盛醫藥（6855）創52周高，見30.2元，收報28.25元，跌1.05%；綠葉製藥（2186）創52周高，見4.06元，收報4.05元，升8.58%；雅各臣（2633）創52周高，見1.11元，收報1.07元，升1.9%；高陽科技（0818）創52周高，見1.13元，收報0.94元，升11.9%；維他奶（0345）創52周高，見18.1元，收報17.7元，升11.04%；金源米業（0677）創52周高，見0.72元，收報0.72元，升14.29%；百勝中國（9987）創52周高，見473元，收報461.4元，跌0.09%；中國電信（0728）創52周高，見3.4元，收報3.37元，升2.43%；本間高爾夫（6858）創52周高，見3.64元，收報3.4元，跌3.68%。

破底股方面

2隻股份創上市新低，包括梁志天設計集團（2262）低見0.191元，收報0.198元，跌1%；潤邁德醫療（2297）低見1.4元，收報1.46元，無升跌。

2隻股份創52周低，包括力高集團（1622）低見1.42元，收報1.48元，升1.37%；麗豐控股（1125）低見2.68元，收報2.8元，無升跌。

異動股

上升異動股，包括，檸萌影視（9857）收報28.55元，升24.13%；亞視（0707）收報0.028元，升21.74%；超凡網絡（8121）收報0.215元，升19.44%；YEAH YEAH GROUP（8082）收報0.031元，升19.23%；雲頂新耀（1952）收報22.25元，升17.23%；鴻騰（6088）創52周高，見2.5元，收報2.25元，升17.19%；3D Medicines（1244）創上市新高，見46.75元，收報46.7元，升17.04%；雄岸科技（1647）收報0.116元，升16%；太平洋酒吧（8432）收報0.087元，升14.47%；金源米業（0677）創52周高，見0.72元，收報0.72元，升14.29%；大豐港（8310）收報0.099元，升13.79%。

下跌異動股，包括，億達中國（3639）收報0.435元，跌25%；中國育兒網絡（1736）收報0.038元，跌15.56%；華融金控（0993）收報0.1元，跌13.04%；TOMO Holdings（6928）收報2.88元，跌12.73%；陸慶（8052）收報0.023元，跌11.54%；Okura（1655）收報0.27元，跌11.48%；熒德控股（8535）收報0.095元，跌10.38%；冠均國際（1629）收報0.27元，跌10%；特海國際（9658）收報13.4元，跌9.95%；冠軍科技集團（0092）收報0.11元，跌9.84%；金山雲（3896）收報2.3元，跌9.45%。

 

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