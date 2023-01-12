但除了大中華地區及日本以外，UNIQLO 在其他市場的業績均錄得收益及溢利雙雙大幅增長。

日本UNIQLO收入增6.4%，至2409億日圓，低過預期的2466.5億日圓。經營溢利394億日圓（按年下降 5.6%）。同店銷售淨額按年增長4.7%。

海外 UNIQLO收入增19.4%至3578億日圓，低過預期的4087億日圓。

大中華地區收益跌3.2%至1467.18億日圓。主因，內地市場受出行限制影響，消費者購買意願下降，同時一度曾有247間門店臨時歇業，致使收益及溢利雙雙錄得大幅下降。香港及台灣市場則因例年銷售旺季的11月中氣溫較往年溫暖，錄得收益下降及經營溢利大幅下降。

GU分部收入增13.6%至793.6億日圓，好過預期的755.5億日圓，經營溢利增19%至106.3億日圓。

全球品牌收入增22.4%至376億日圓，經營溢利7億日圓跌72.1%。

迅銷中午停牌，停牌前報46.9元，跌2.59%。

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