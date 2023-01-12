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百佳： PNS網購物流中心正式投入服務 料可處理超過3倍貨量

百佳超級市場早前投資逾2億元的PNS網購物流中心，建設面積逾 30 萬呎，今年正式投入服務。百佳超級市場董事總經理任良安表示，消費者的購物習慣在疫情下急速轉變，O+O 線下及線上銷售額在過去 2 年大增兩倍，有見顧客對網上購物需求急增，便擴大網購業務，預料新倉投入服務可處理超過3倍的貨量。

全新的 PNS 網購物流中心內設多部智能貨物分配機， 配合逾100組送貨車隊，可即日派送於早上11時前確定的訂單，現時可以處理超過 1.5萬種貨品，料將來可增至數萬種，加入更多保健產品、食用保健品、長者用品、護膚用品、寵物用品等，滿足顧客的不同需求。

任良安又表示，目前「店取易」服務覆蓋全港及澳門逾 220 個自取點，由於使用量日益上升，計劃把服務擴展至更多澳門地區，令更多顧客受惠。任良安又表示，作為香港顧客最信賴和首選的超市品牌之一，百佳網購平台希望為顧客帶來耳目一新的感覺，故由「百佳網店」改名為「PNS 網購」。除了更新「PNS 網購」的標誌設計，更升級網址（由 www.parknshop.com 轉為 http://www.PNS.hk）和應用程式（PNS app）的版面分類及設計，進一步提升購物體驗。

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