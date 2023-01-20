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攜程：首場「超級全球遊」直播活動以香港為主題 GMV近3500萬元

攜程（9961）宣布，首場「超級全球遊」直播活動商品成交金額（GMV）達到近3,500萬元，集團特與K11 MUSEA合作舉行為時2小時的直播帶貨活動，由攜程副總裁孫天旭主持，以展示香港作為亞洲國際都會為主題，K11管理層亦透過直播與用戶互動，累積直播間熱度達665萬，活動售出超過2.2萬晚酒店房間，達至逾1.4萬張訂單。

孫天旭表示，後疫情時代市民明顯有壓抑的旅遊意欲，用戶顯然對今次直播活動銷售的產品極感興趣，因內地遊客正尋找安全和放心的理想出遊地點，香港在疫情期間充分展示出優越的應對能力，令他們對香港酒店和景點需求殷切。

 

「BOSS直播」系列於2020年3月推出，活動至今已累計產生GMV逾14.8億美元，吸引全球超過10億觀眾收看。攜程表示，正通過全新模式革新旅遊電商，BOSS直播活動亦是集團進軍直播領域的重要舉措。

攜程集團目的地營銷及戰略合作部（境外）總經理陳冠其表示，隨著解除防疫措施，香港成為亞洲城市中搜尋量最高的旅遊目的地之一。集團通過「超級全球遊」直播與香港酒店、主題公園及博物館合作，以內地出境遊客為銷售對象，為復興旅遊業出一分力。未來將繼續通過推出具針對性的活動及戰略項目支持合作夥伴，向休閒及商務旅客推廣香港。

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