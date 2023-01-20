於截至去年底止累計九個月，整個平台之累計零售額（不含Kappa童裝業務）按年錄得10%至20%中段下降。

以上一個財年同季伊始已投入運營的Kappa品牌店鋪（不包括Kappa童裝業務）計算， 今年度第三季整個平台之同店銷售按年錄得10%至20%中段下降。累計九個月年計算，整個平台之同店銷售（不包括Kappa童裝業務）按年錄得中高單位數下降。

截至去年12底止第三季，集團Kappa品牌店鋪數量為1066間（不包括Kappa童裝業務），較去年3月底淨減少117間。

中國動向今日收報0.41元，升2.5%。

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