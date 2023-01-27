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恒指半日跌11點 騰訊穩守400元大關 傳港過夜旅客可獲千元消費券 零售股受捧

恒指昨日兔年開局紅盤高開後，今日半日小幅回吐。恒指半日跌11點或0.05%，報22555點，大市成交金額543億元；國指升13點或0.18%，報7720點。恒生科技指數收報4774點，升0.22%。

「ATMX」走勢分化，阿里巴巴（9988）跌1.11%，收報116.2元；騰訊（0700）升1.03%，收報411元；美團（3690）升0.7%，收報173.6元；小米（1810）升0.15%，收報13.36元。

藍籌中以碧桂園（2007）表現最好，升3.61%，收報3.16元；信義光能（0968）表現最差，跌3.53%，收報10.38元。

零售股普遍走高，有消息稱政府提倡給過夜旅客分派1000元消費券。周生生（0116）一度創52周高，見12.62元，收報12.62元，升3.78%；周大福（1929）收報17.36元，升1.28%；六福集團（0590）收報27.8元，升3.93%；謝瑞麟（0417）收報1.39元，升6.92；新秀麗（1910）亦一度創52周高，見23.5元，收報23.3元，升0.65%。

日荷據後將與美國攜手，限制向華出口先進晶片設備。晶片股受挫，中芯（0981）跌0.87%，收報18.24元；華虹半導體（1347）收報32.8元，跌1.35%；ASMPT（0522）收報65.5元，跌3.68%；晶門半導體（2878）收報0.69元，跌1.43%。

軟件股有支持，商湯（0020）收報2.54元，升12.39%；金山軟件（3888）收報29.8元，升0.51%；金蝶（0268）收報18.32元，升1.44%。

 

 

 

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