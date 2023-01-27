新民黨建議上調足球博彩稅，由原本的50%上調至80%，以增加政府收入。馬會昨深夜發聲明批評新民黨對博彩市場競爭及馬會的投資和業務欠缺了解，加稅將令投注者流向非法外圍及境外莊家，令政府收到的稅款不升反跌，連帶影響馬會向慈善信託基金的撥款，令到對非牟利機構的捐款、以及對弱勢社群的支援減少，損害公眾利益。
新民黨主席葉劉淑儀在電台節目回應指，過去該黨也曾提過相關建議，但今次馬會反應較大，「你賺少咗啲啫，使唔使咁惡。」她又指，首次提出加稅時，馬會行政總裁應家柏表示不反對加稅，但希望增加籃球及哥爾夫球等賭博。葉劉淑儀認為，馬會並非原則上反對加稅，而是「想賭多啲。」
她又提到，政府也可進行慈善工作，加強對基層各方面服務。
葉劉淑儀指出，不少高官是馬會會員，與馬會關係密切，其實存在利益衝突。她又稱，政府難以增設新稅項，而過去三年生意最好的就是馬會，強調該黨只是客觀提出意見，「唔使咁大火氣嘅。」
馬會強調，他們是香港唯一的合法博彩營運機構，但並非唯一的博彩營運機構。面對來自澳門與非法外圍及境外莊家的激烈競爭，增加足球博彩稅將削弱馬會的競爭力，更會令更多港人向非法外圍及境外莊家投注，政府收取的稅款將會不升反跌，得不償失。
其他報道
恒指半日跌11點 騰訊穩守400元大關 傳港過夜旅客可獲千元消費券 零售股受捧
中國防疫政策改變 施永青料港可「兔氣揚眉」 籲「香港人加油！」
日荷據後將與美國攜手 限制向華出口先進晶片設備 中芯現跌1.4%