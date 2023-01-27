新民黨主席葉劉淑儀在電台節目回應指，過去該黨也曾提過相關建議，但今次馬會反應較大，「你賺少咗啲啫，使唔使咁惡。」她又指，首次提出加稅時，馬會行政總裁應家柏表示不反對加稅，但希望增加籃球及哥爾夫球等賭博。葉劉淑儀認為，馬會並非原則上反對加稅，而是「想賭多啲。」

她又提到，政府也可進行慈善工作，加強對基層各方面服務。

葉劉淑儀指出，不少高官是馬會會員，與馬會關係密切，其實存在利益衝突。她又稱，政府難以增設新稅項，而過去三年生意最好的就是馬會，強調該黨只是客觀提出意見，「唔使咁大火氣嘅。」

馬會強調，他們是香港唯一的合法博彩營運機構，但並非唯一的博彩營運機構。面對來自澳門與非法外圍及境外莊家的激烈競爭，增加足球博彩稅將削弱馬會的競爭力，更會令更多港人向非法外圍及境外莊家投注，政府收取的稅款將會不升反跌，得不償失。

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