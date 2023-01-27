公司表示，自去年10月獲要約後，要約人、聯席財務顧問及松齡一直就可能認購本公司將發行的新股份，及要約人可能出售的若干現有股份，與潛在投資者接洽並溝通 ， 以恢復公司的公眾持股量，從而符合上市規則的規定。

部分潛在投資者的投資決策職能由主要位於中國的投資委員會及高級管理人員履行。由於新型冠狀病毒疫情於2022年12月前後在中國再度升温，該等潛在投資者的投資委員會及高級管理人員的內部會議中止或延遲。

因此，潛在投資者需要額外時間就對公司進行的投資進行內部審閱及評估，導致投資條款的磋商及對公司的盡職審查過程皆有所延誤。

此外，新型冠狀病毒疫情再度升溫，加上邊境之間實行旅遊限制以及在相關時間實行適用於香港護理安老院的限制探訪安排，亦使潛在投資者更難以實地考察公司的護理安老院中心。

截至今日，要約人、聯席財務顧問及公司仍在與潛在投資者就可能投資公司的主要條款磋商。要約人或松齡現階段尚未與任何潛在投資者訂立正式協議或條款書。因此，本公司不大可能於豁免期內符合上市規則項下最低公眾持股量規定，且要約人及本公司需要更多時間採取適當措施恢復本公司的最低公眾持股量。

松齡股份繼續停牌。

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