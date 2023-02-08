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恒指半日升57點 北水轉流出 美團跌6.9% 地產股上升

美股上升，恒指今早低開14點，高位升144點，但受到美團（3690）、車股、科技股拖累，低位曾跌119點，半日高低波幅265點。大摩唱好本港樓市，地產股上升。北水轉流出。

恒指半日升57點或0.27%，報21356點，大市成交金額667億元；國指跌18點或0.25%，報7213點。恒生科技指數收報4456點，跌1.33%。

藍籌股成交金額321.17億元，佔大市成交48.15%；科指成份股成交金額255.89億元，佔大市成交38.36%；國指成份股成交金額302.75億元，佔大市成交45.38%。

匯控（0005）、騰訊（0700）、友邦（1299）貢獻恒指較多。阿里巴巴（9988）、美團（3690）、京東（9618）拖累大市。

藍籌60隻升，15隻下跌，1隻無升跌。聯想（0992）升4.72%，收報6.65元，是升幅最大的藍籌，美團（3690）跌6.96%，收報152.3元，是跌幅最大的藍籌。

恒生科技指數成份股12隻升，18隻下跌。升幅最大的是萬國數據（9698）收報24.05元，升7.61%；跌幅最大的是美團（3690）收報152.3元，跌6.96%。

恒指續低於10天線(21873.63點)、20天線(21742.14點)，10天線向下逼近20天線，50天線(20261.5點)昨升穿250天線(20173.17點)。

科指續低於10天線(4616.36點)、20天線(4571.63點)，50天線(4264.28點)今升穿250天線(4250.46點)。

北水南下合計淨流出25.54億元，終止連續2日流入。南水北上合計淨流入3.45億元人民幣，終止連續3日流出。

抖音推外賣服務，美團（3690）曾跌逾9%。收報152.3元，跌6.96%。

大摩上調目標，料本港樓價升10%，將出現更強勁復蘇。新世界（0017）收報24.2元，升2.76%。新鴻基地產（0016）收報111.8元，升1.18%。長實集團（1113）收報50.9元，升1.5%。恒地（0012）收報28.95元，升0.7%。信和置業（0083）收報10.16元，升0.59%。領展（0823）收報63.4元，升1.28%。太古地產（1972）收報21.1元，無升跌。

新冠藥獲納入醫保，君實生物（1877）跌2%。收報37.55元，跌3.1%。

百勝中國（9987）全年少賺55%，派息增至0.13美元，第四季同店銷售好過預期。收報478.2元，升1.61%。

基石藥業（2616）折讓8.8%配股，籌3.8億。收報4.68元，跌7.87%。

金界控股（3918）最快今日公布業績，績前收報7.23元，升1.26%。

軟銀減持商湯（0020），套現1.3億。北水續增持商湯。收報2.77元，跌3.82%。

長和（0001）旗下在新加坡上市的和記港口信託2022年稅後股東溢利近11億按年跌37%。收報49.3元，升1.54%。

永旺Aeon（0984）去年虧損減半至最多2.7億元。收報0.99元，無升跌。

永安（0289）發盈警，料去年盈轉虧蝕逾3億元。收報15.58元，無升跌。

馬雲再減持騰盛博藥（2137），持股跌穿5%，套現5729萬元。收報11.96元，升1.36%。

吉利（0175）1月總銷量跌29%，完成目標6%，純電銷量跌32%，極氪跌12%，幾何跌43%。收報11.82元，跌2.15%。

破頂股表現

破頂股包括，中國新城鎮（1278）創52周高，見0.135元，收報0.084元，升21.74%；家鄉互動（3798）創52周高，見2.4元，收報2.1元，跌0.94%；普拉達（1913）創52周高，見55.95元，收報55.5元，升4.82%；首都信息（1075）創52周高，見0.42元，收報0.4元，升11.11%；日清食品（1475）創52周高，見6.85元，收報6.81元，跌0.15%；順豐同城（9699）創52周高，見13.62元，收報13.54元，升10.44%；利福中國（2136）創52周高，見1.28元，收報1.27元，升4.1%；耀才（1428）創52周高，見1.65元，收報1.63元，升3.16%。

破底股方面

3隻股份創上市新低，包括智雲健康（9955）低見6元，收報6.53元，跌1.06%；山東博安生物（6955）低見14.84元，收報15.84元，升6.45%；淮北綠金（2450）低見0.91元，收報0.91元，跌3.19%。

2隻股份創52周低，包括亞洲聯合基建（0711）低見0.52元，收報0.52元，跌1.89%；泰和小貸（1915）低見0.83元，收報0.85元，跌3.41%。

異動股

上升異動股，包括，喆麗控股（2209）收報0.99元，升47.76%；雅視光學（1120）創52周高，見1.15元，收報1.05元，升40%；知乎（2390）收報29.95元，升28.82%；中國天化工（0362）收報0.27元，升26.17%；中國新城鎮（1278）創52周高，見0.135元，收報0.084元，升21.74%；東勝旅遊（0265）收報0.054元，升20%；寶力科技（0164）收報0.101元，升17.44%；都市麗人（2298）收報0.265元，升16.23%；栢能集團（1263）收報5.55元，升14.2%；山東墨龍（0568）收報3.18元，升13.57%；移卡（9923）收報31.95元，升13.3%。

下跌異動股，包括，毅德國際（1396）收報1.13元，跌13.74%；大唐集團（2117）收報0.7元，跌13.58%；中達（0139）收報0.108元，跌11.48%；佳兆業健康（0876）收報0.071元，跌11.25%；BC科技（0863）收報3.5元，跌11.17%；順騰（0932）收報0.11元，跌10.57%；聯眾（6899）收報0.325元，跌9.72%；中國育兒網絡（1736）收報0.06元，跌9.09%；萬華媒體（0426）收報0.108元，跌8.47%；國美（0493）收報0.153元，跌8.38%。

 

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