moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 數碼營銷 卓越財經大獎

即時財經新聞

惠譽上修今年內地經濟增長0.9個百分點至5%

評級機構惠譽發表報告，將內地今年經濟增長預測，上修0.9個百分點至5%，為近月內地放寬撤離防疫限制後，因應上調內地經濟預期的金融機構。惠譽指，雖然很多高頻指標，例如服務業採購經理指數（PMI），仍低於新冠疫情前，不過近期已連續反彈，復蘇速度快於預期，另外去年第四季經濟增長亦高於該行預測，預期復蘇基礎更為堅實。

惠譽指，隨着家庭消費活動自解封後恢復，內地今年經濟復蘇將主要由消費主導，消費對去年GDP增長的貢獻僅有1個百分點，低於疫情前平均約4個百分點。 去年家庭存款急劇增長，或支持消費增長高於預期，不過該行指去年累積的存款並將不會完全用於消費，部分今年會重新分配在房地產和其他投資資產。

惠譽今年經濟增長預期，低於2021年的8.4%經濟反彈幅度，認為是一定程度反映房地產市場的持續疲軟，雖然政府有政策支持，但幾乎沒有跡象顯示去年底銷售或房屋開工有改善，去年12月在建住宅建築面積按年下降 46%，表明項目持續延期。另外，出口需求將受到美國和歐洲經濟放緩的抑制，同時內地旅客外遊增加服務進口，預期淨貿易將拖累今GDP增幅。

在3月的全國人大召開前，惠譽認為內地財政政策的方向仍不明朗。當局最近強調政策增長和穩定，但不會出現有激進的宏觀政策寬鬆。該行預測今年預算赤字佔GDP的7%左右，低於2022年估計的8%，仍將遠高於大流行前的趨勢。惠譽於2022年12月，確認內地的主權評級為「A+」，展望穩定。

 

其他報道

微軟在Bing及Edge引入AI 被指與谷歌對撼

陳德霖旗下圓幣科技 與跨境貿易服務商達合作意向協議

滬深三大指數低收 滬指跌0.49%

快手處置逾50萬個違規賬號 曾跌逾6%

傲利資本創辦人直認是騙子 自曝呃錢兼已走佬 發信諷投資者：記住以後不要貪高息

匯豐上調新秀麗目標價至30元 維持「買入」評級

馬斯克預告3月1日公布「Master Plan」第三階段

中國燃氣：未就任何潛在分拆上市作明確決定

四環與君實簽新冠藥生產供應協議

調查：近六成在職港人計劃動用儲蓄報復式旅遊