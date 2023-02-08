惠譽指，隨着家庭消費活動自解封後恢復，內地今年經濟復蘇將主要由消費主導，消費對去年GDP增長的貢獻僅有1個百分點，低於疫情前平均約4個百分點。 去年家庭存款急劇增長，或支持消費增長高於預期，不過該行指去年累積的存款並將不會完全用於消費，部分今年會重新分配在房地產和其他投資資產。

惠譽今年經濟增長預期，低於2021年的8.4%經濟反彈幅度，認為是一定程度反映房地產市場的持續疲軟，雖然政府有政策支持，但幾乎沒有跡象顯示去年底銷售或房屋開工有改善，去年12月在建住宅建築面積按年下降 46%，表明項目持續延期。另外，出口需求將受到美國和歐洲經濟放緩的抑制，同時內地旅客外遊增加服務進口，預期淨貿易將拖累今GDP增幅。

在3月的全國人大召開前，惠譽認為內地財政政策的方向仍不明朗。當局最近強調政策增長和穩定，但不會出現有激進的宏觀政策寬鬆。該行預測今年預算赤字佔GDP的7%左右，低於2022年估計的8%，仍將遠高於大流行前的趨勢。惠譽於2022年12月，確認內地的主權評級為「A+」，展望穩定。

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