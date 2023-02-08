恒指今早低開14點，高位升144點，其後倒跌最多跌119點，午後變動不大，維持全日高低波幅265點。

恒指收市跌15點或0.07%，報21283點，大市成交金額1156億元，較上日增加11.39%，是2月6日1360.2億元成交後最多；國指跌42點或0.59%，報7189點。恒生科技指數收報4431點，跌1.88%。科指低見4409.08點，收市報4431.58點，均為1月6日後新低

藍籌股成交金額582.99億元，佔大市成交50.43%；科指成份股成交金額432.17億元，佔大市成交37.38%；國指成份股成交金額541.42億元，佔大市成交46.83%。

阿里巴巴（9988）、美團（3690）、京東（9618）拖累大市。匯控（0005）、騰訊（0700）、建行（0939）貢獻恒指較多。

藍籌47隻升，27隻下跌，2隻無升跌。聯想（0992）升3.62%，收報6.58元，是升幅最大的藍籌，美團（3690）跌6.48%，收報153.1元，是跌幅最大的藍籌。

恒生科技指數成份股8隻升，22隻下跌。升幅最大的是萬國數據（9698）收報23.7元，升6.04%；跌幅最大的是商湯（0020）收報2.69元，跌6.6%。

恒指續低於10天線(21866.31點)、20天線(21738.49點)，10天線向下逼近20天線。科指續低於10天線(4613.88點)、20天線(4570.38點)，今早50天線(4263.78點)升穿250天線(4250.36點)。

北水南下合計淨流出36.36億元，終止連續2日流入，南水北上合計淨流出13.89億元人民幣，較上日減少64.03%，連續第4日流出，累計流出100.4億元。

午後消息股表現

聊天機器人概念續炒，知乎（2390）曾升最多57.42%，是創上市以來最大升幅，今曾高見36.6元，創上市新高，收報32.45元，升39.57%，創收市價計新高。連升2日，累計升9.45元，對上一次連升2日是2月2日。百度（9888）收報157.4元，跌3.14%。

快手（1024）處置逾50萬個違規賬號，曾跌逾6%。收報62.5元，跌6.16%。

中國燃氣（0384）：未就任何潛在分拆上市作明確決定。收報12.48元，升1.79%。

四環（0460）與君實簽新冠藥生產供應協議。收報1.02元，無升跌。

今早及隔晚消息股表現

抖音推外賣服務，美團（3690）曾跌逾9%。收報153.1元，跌6.48%。

大摩上調目標，料本港樓價升10%，將出現更強勁復蘇。新世界（0017）收報24元，升1.91%。新鴻基地產（0016）收報112.3元，升1.63%。長實集團（1113）收報50.75元，升1.2%。恒地（0012）收報28.8元，升0.17%。信和置業（0083）收報10.26元，升1.58%。領展（0823）收報63.5元，升1.44%。太古地產（1972）收報21元，跌0.47%。

新冠藥獲納入醫保，君實生物（1877）跌2%。收報35.9元，跌7.35%。

百勝中國（9987）全年少賺55%，派息增至0.13美元，第四季同店銷售好過預期。收報480元，升2%。

基石藥業（2616）折讓8.8%配股，籌3.8億。收報4.68元，跌7.87%。

金界控股（3918）最快今日公布業績，績前收報7.22元，升1.12%。

軟銀減持商湯（0020），套現1.3億。北水續增持商湯。收報2.69元，跌6.6%。

長和（0001）旗下在新加坡上市的和記港口信託2022年稅後股東溢利近11億按年跌37%。收報48.9元，升0.72%。

永旺Aeon（0984）去年虧損減半至最多2.7億元。收報0.99元，無升跌。

永安（0289）發盈警，料去年盈轉虧蝕逾3億元。收報15.58元，無升跌。

馬雲再減持騰盛博藥（2137），持股跌穿5%，套現5729萬元。收報11.42元，跌3.22%。

吉利（0175）1月總銷量跌29%，完成目標6%，純電銷量跌32%，極氪跌12%，幾何跌43%。收報11.76元，跌2.65%。

破頂股表現

破頂股包括，知乎（2390）創上市新高，見36.6元，收報32.45元，升39.57%；巨子生物（2367）創上市新高，見47.2元，收報46.35元，升5.94%；中國新城鎮（1278）創52周高，見0.135元，收報0.084元，升21.74%；家鄉互動（3798）創52周高，見2.4元，收報2.22元，升4.72%；普拉達（1913）創52周高，見55.95元，收報55.35元，升4.53%；首都信息（1075）創52周高，見0.42元，收報0.39元，升8.33%；日清食品（1475）創52周高，見6.85元，收報6.8元，跌0.29%；海亮國際（2336）創52周高，見0.185元，收報0.185元，無升跌；順豐同城（9699）創52周高，見13.62元，收報13元，升6.04%；香格里拉（0069）創52周高，見7.96元，收報7.86元，升0.77%；利福中國（2136）創52周高，見1.28元，收報1.26元，升3.28%。

破底股方面

5隻股份創上市新低，包括卡撒天嬌（2223）低見0.34元，收報0.37元，跌2.63%；智雲健康（9955）低見6元，收報6.51元，跌1.36%；微創腦科學（2172）低見14.62元，收報14.8元，跌5.73%；山東博安生物（6955）低見14.84元，收報15.42元，升3.63%；淮北綠金（2450）低見0.9元，收報0.92元，跌2.13%。

4隻股份創52周低，包括渝太地產（0075）低見0.58元，收報0.63元，無升跌；亞洲聯合基建（0711）低見0.52元，收報0.53元，無升跌；華科資本（1140）低見0.35元，收報0.355元，跌6.58%；泰和小貸（1915）低見0.83元，收報0.84元，跌4.55%。

異動股

上升異動股，包括，知乎（2390）創上市新高，見36.6元，收報32.45元，升39.57%；喆麗控股（2209）收報0.88元，升31.34%；雅視光學（1120）創52周高，見1.15元，收報0.97元，升29.33%；映客（3700）收報1.53元，升23.39%；深藍科技（1950）收報0.188元，升22.08%；中國新城鎮（1278）創52周高，見0.135元，收報0.084元，升21.74%；寶力科技（0164）收報0.104元，升20.93%；金輪天地（1232）收報0.122元，升20.79%；中國智能交通（1900）收報0.178元，升18.67%；中國互聯網投資（0810）收報1.45元，升17.89%；東勝旅遊（0265）收報0.053元，升17.78%。

下跌異動股，包括，大唐集團（2117）收報0.64元，跌20.99%；洪橋集團（8137）收報0.67元，跌19.28%；國際娛樂（1009）收報0.152元，跌17.84%；中達（0139）收報0.104元，跌14.75%；順騰（0932）收報0.105元，跌14.63%；國美（0493）收報0.145元，跌13.17%；中國置業（0736）收報0.161元，跌11.54%；太和控股（0718）收報0.08元，跌11.11%；三巽控股（6611）收報0.177元，跌11.06%；兆科眼科（6622）收報5.51元，跌10.99%。

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