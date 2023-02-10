恒指今早低開64點，短暫收窄至跌44點，午後跌幅擴大至跌466點，全日高低波幅422點。

恒指收市跌433點或2.01%，報21190點，大市成交金額1197億元，較上日增加1.71%，是2月6日1360.2億元成交後最多；國指跌187點或2.56%，報7126點。恒生科技指數收報4362點，跌4.58%。

藍籌股成交金額555.96億元，佔大市成交46.44%；科指成份股成交金額384.85億元，佔大市成交32.15%；國指成份股成交金額494.2億元，佔大市成交41.28%。

阿里巴巴（9988）、騰訊（0700）、友邦（1299）拖累大市。中移動（0941）、長和（0001）、恒生（0011）貢獻恒指較多。

藍籌9隻升，64隻下跌，3隻無升跌。聯通（0762）升1.26%，收報5.63元，是升幅最大的藍籌，百度 （9888）跌7.39%，收報140.4元，是跌幅最大的藍籌。

恒生科技指數成份股0隻升，30隻下跌。升幅最大的是比亞迪電子（0285）收報27.45元，跌2.14%；跌幅最大的是萬國數據（9698）收報23.05元，跌11%。

恒指受制於10天線(21622.22點)，續低於10天、20天線(21743.24點)，下試保力加通道底(20972.87點)。科指10天線(4549.59點)跌穿20天線(4560.62點)，下試50天線(4299.7點)。

北水南下合計淨流入32.24億元，終止連續2日流出，淨流入金額是1月5日32.98億元後最多。南水北上合計淨流出33.74億元人民幣，終止連續1日流入

三大指數今日表現

恒指曾跌最多2.16%，是2月6日後最大跌幅，當日跌幅為2.65%。今曾低見21157.52點，是2月9日21151.27點後最低。今日收市報21190.42點，是1月6日後收市新低，當日報20991.64點。

科指曾跌最多4.78%，是1月30日後最大跌幅，當日跌幅為5.31%。今曾低見4353.31點，是1月4日4255.29點後最低。今日收市報4362.22點，是1月3日後收市新低，當日報4233.37點。

國指曾跌最多2.71%，是2月6日後最大跌幅，當日跌幅為3.31%。今曾低見7115.67點，是1月6日7099.89點後最低。今日收市報7126.19點，是1月4日後收市新低，當日報7065.53點。

一周表現

恒指本周累跌2.17%或470點，跌幅較上周收窄，上周跌幅為4.53%；恒指連跌2周，對上一次連跌2周，是2022年10月21日；本周表現最佳的是匯控（0005），累升3.76%，其次為聯想（0992）及龍湖（0960），分別升2.82%及2.01%。而表現最差的是美團（3690），累跌14.29%，其次為碧桂園服務（6098）及阿里健康（0241），分別跌13.21%及11.29%。

國指本周累跌3.53%或260點，跌幅較上周收窄，上周跌幅為4.97%；國指連跌2周，對上一次連跌2周，是2022年10月21日；本周表現最佳的是聯想（0992），累升2.82%，其次為龍湖集團（0960）及中石化（0386），分別升2.01%及0.96%。而表現最差的是美團（3690），累跌14.29%，其次為碧桂園服務（6098）及快手（1024），分別跌13.21%及11.48%。

科指本周累跌5.87%或271點，跌幅是2022年11月25日後最大，當時收市跌幅為6.48%；科指連跌2周，對上一次連跌2周，是2022年12月23日；本周表現最佳的是聯想（0992），累升2.82%，其次為攜程（9961）及騰訊（0700），分別升1.91%及跌0.42%。而表現最差的是美團（3690），累跌14.29%，其次為嗶哩嗶哩（9626）及小鵬（9868），分別跌12.68%及11.77%。

午後消息股表現

支援土耳其大地震 GOGOX周末設街站助物資收集。快狗打車（2246）收報3.48元，跌2.25%。

中電信（0728）、中移動（0941）據報退出連接亞歐海底光纖項目。中電信收報3.82元，跌1.8%。中移動（0941）收報56.95元，升0.62%；中聯通（0762）收報5.63元，升1.26%。

渣打（2888）澄清「第一阿布扎比」無就收購進行評估，但保留6個月內收購權利。早前報道指，阿布扎比第一銀行續推進收購渣打計劃。創52周高，見72.6元，收報68.05元，升4.21%。

小鵬汽車（9868）內部人士否認洽購自遊家。收報37.1元，跌7.94%。

今早及隔晚消息股表現

加科思（1167）折讓約6.9%配股 籌1.5億。收報7.88元，升1.03%。

生科股康寧傑瑞（9966）配股籌3.76億元。收報14.42元，跌4.63%。

中芯國際（0981）去年多賺6.8%，料首季收入按季跌一成。收報17.24元，跌4.33%。

亞洲聯合基建（0711）創辦人李蕙嫻辭任執董。見52周低0.51元，收報0.51元，跌3.77%。

廣汽（2238）上月汽車銷量按年跌38%至14.69萬輛。收報5.5元，跌2.14%。

騰訊（0700）據報推進ChatGPT和AIGC相關方向專項研究。收報383.4元，跌3.08%。

舜宇（2382）1月手機鏡頭出貨按年跌近五成至6667.3萬件。收報102.4元，跌5.01%。

巴郡再減持比亞迪（1211），持股降至11.87%。收報240.6元，跌3.53%。

小米（1810）據報在ChatGPT領域有豐富落地場景，未來將加大相關領域投入。收報13.08元，跌3.25%。

標普調升龍湖（0960）展望至「穩定」。收報25.35元，跌1.36%。

電視廣播（0511）：埋堆堆業務綜合入賬， 堅決否定公司為個別董事或股東利益經營。收報3.86元，跌0.77%。

太地（1972）內地商場銷售額去年全年均下跌，上海太古滙銷售額跌近36%。收報21.55元，升1.65%。

破頂股表現

破頂股包括，濟豐包裝（1820）創上市新高，見6.34元，收報6.34元，升0.16%；巨子生物（2367）創上市新高，見51.45元，收報47.6元，跌5.08%；特海國際（9658）創上市新高，見17.8元，收報16.42元，跌6.17%；越秀地產（0123）創52周高，見11.98元，收報11.84元，升6.09%；浪潮國際（0596）創52周高，見6.17元，收報5.75元，跌4.49%；中國智能交通（1900）創52周高，見0.18元，收報0.155元，跌12.43%；海亮國際（2336）創52周高，見0.185元，收報0.185元，無升跌；中電華大科技（0085）創52周高，見1.68元，收報1.54元，跌5.52%；香格里拉（0069）創52周高，見8.48元，收報8.26元，升1.47%；渣打（2888）創52周高，見72.6元，收報68.05元，升4.21%；雅迪（1585）創52周高，見19.34元，收報18.42元，跌2.02%。

破底股方面

5隻股份創上市新低，包括亨得利（3389）低見0.15元，收報0.157元，跌1.88%；梁志天設計集團（2262）低見0.182元，收報0.182元，跌1.62%；力高生活（2370）低見1.9元，收報2.07元，跌1.43%；交運燃氣（1407）低見0.82元，收報0.85元，跌1.16%；淮北綠金（2450）低見0.88元，收報0.89元，跌2.2%。

4隻股份創52周低，包括旺旺（0151）低見4.76元，收報4.81元，跌2.24%；渝太地產（0075）低見0.58元，收報0.63元，升1.61%；東莞農商行（9889）低見6.6元，收報6.6元，跌2.8%；亞洲聯合基建（0711）低見0.51元，收報0.51元，跌3.77%。

異動股

上升異動股，包括，思考樂教育（1769）收報1.93元，升21.38%；光正教育（6068）收報0.355元，升18.33%；洪橋集團（8137）收報0.89元，升17.11%；遊萊互動（2022）收報0.084元，升16.67%；瑞爾集團（6639）收報11.16元，升11.6%；雲智匯科技（1037）收報0.29元，升11.54%；佳源服務（1153）收報0.56元，升9.8%；煜盛（1859）收報0.214元，升9.74%；百本醫護（2293）收報0.79元，升9.72%；利寶閣（1869）收報0.219元，升9.5%。

下跌異動股，包括，華晨中國（1114）收報3.81元，跌21.6%；江山控股（0295）收報0.056元，跌15.15%；雅視光學（1120）收報0.81元，跌13.83%；順豐同城（9699）收報11.22元，跌13.43%；喆麗控股（2209）收報0.72元，跌13.25%；中國智能交通（1900）創52周高，見0.18元，收報0.155元，跌12.43%；海昌海洋公園（2255）收報1.95元，跌12.16%；盛諾集團（1418）收報0.066元，跌12%；和鉑醫藥（2142）收報2.86元，跌11.46%；比高（8220）收報0.2元，跌11.11%；萬國數據（9698）收報23.05元，跌11%。

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